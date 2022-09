MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR-Talk „Fakt ist!“ zum Thema: Heizung runter und Flutlicht aus – Wieviel Verzicht muss sein?

Leipzig (ots)

Welche Entscheidungsspielräume hat eine Kommune beim Energiesparen? Was wiegt schwerer, die Aufrechterhaltung des Sportbetriebs oder die Energiesparvorgabe? Wer rettet Stadtwerke, die zu hohe Außenstände haben? Auf wieviel Daseinsvorsorge haben Bürgerinnen und Bürger ein Anrecht? Diese und andere Fragen werden bei „Fakt ist!“ aus Erfurt diskutiert: am Montag, 12. September, ab 20.30 Uhr im Live-Stream auf mdr.de/fakt-ist, um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen sowie nach der Ausstrahlung in der ARD-Mediathek.

Die Moderatoren Andreas Menzel und Lars Sänger begrüßen folgende Podiumsgäste:

Heike Taubert, SPD, Thüringische Finanzministerin

Michael Brychcy, CDU, Präsident des Gemeinde- und Städtebundes Thüringen

Julian Vonarb, Oberbürgermeister von Gera

Im Publikum, das sich an der Diskussion beteiligt, sind betroffene Bürgerinnen und Bürger, Trainerinnen und Sportler, aber auch Vertreterinnen und Vertreter vom Bund der Steuerzahler und der Polizeigewerkschaft sowie Erfurts Stadtwerke-Chef Peter Zaiß.

„Bei allen Sparmaßnahmen in der Kommune stellt sich immer wieder die Frage: Welchen tatsächlichen Effekt hat das und welche Folgen?“, umreißt der Oberbürgermeister von Gera, Julian Vonarb, die derzeitige Herausforderung. In Gera erarbeitet eine ressortübergreifende Expertengruppe einen Notfallplan. Bei der Entscheidung über die Schließung von Sportstätten und der Schwimmhalle fühlt nicht nur Vonarb sich in einer Zwickmühle. Auch Michael Brychcy, Bürgermeister von Waltershausen und Präsident des Gemeinde- und Städtebundes Thüringen, sieht kaum Einsparpotenzial in den Kommunen – dafür aber echte Tabus: „Auf unsere LED-Weihnachts-Beleuchtung möchte ich nicht verzichten.“ Für ihn steht ganz klar der Gesetzgeber in der Pflicht, für eine Entlastung der Kommunen sowie der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Was Schutzschirme für Stadtwerke angeht, so müsse das Land ran und könne nicht schon wieder den „Schwarzen Peter“ an den Bund abschieben. Thüringens Finanzministerin Heike Taubert ist anderer Meinung: „Die aktuelle Energiekrise ist keine Katastrophe, bei der Soforthilfe gewährt wird.“ Mit einer überhasteten Mittelbereitstellung im Vorfeld einer möglichen Energiekrise würde nur eine Spirale befeuert.

„Fakt ist!“ aus Erfurt in neuem Set-Design

Die „Fakt ist!“-Sendung aus Erfurt wird fortan in einem neuen Set-Design produziert. Redaktionsleiterin Judith Saitz: „In den vergangenen Jahren haben wir ‚Fakt ist!‘ aus Erfurt immer mehr zu einem dialogischen Format weiterentwickelt, in dem die Publikumsgäste ihre Alltagserfahrungen einbringen. Dem tragen wir jetzt auch mit dem neuen Set-Design Rechnung. Publikumsgäste und Expertenrunde haben ab sofort direkten Blickkontakt und können wirklich miteinander diskutieren. Auch die Moderatoren Andreas Menzel und Lars Sänger haben im neuen Set von ihren Positionen aus immer alle Gäste im Blick. So gelingt es ihnen, spontane Wortmeldungen zu berücksichtigen. Das wiederum ermöglicht eine lebhafte, authentische Gesprächsführung.“

