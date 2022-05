MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Drehstart für die 26. Staffel „Schloss Einstein“ (MDR/KiKA)

Leipzig (ots)

Neues Schuljahr, neue Herausforderungen: Die Internatsschule „Schloss Einstein“ macht mit bei einem Zukunftswettbewerb für Thüringer Schulen. Referendarin Emilia Amani (Tua El-Fawwal, bekannt aus der funk-Serie „Druck“) soll die Einsteiner dabei begleiten. Mitte Mai 2022 haben in Erfurt die Dreharbeiten für die 26. Staffel der erfolgreichen Kinderserie begonnen. Die Ausstrahlung der neuen Folgen ist im Frühjahr 2023 bei KiKA geplant.

Zu Beginn des neuen Schuljahrs ruft der Chef des Erfurter Schulverwaltungsamtes, Dr. Michael Berger(Robert Schupp), den „Not just Rocket Science“-Zukunftswettbewerb ins Leben. Gesucht werden innovative Ideen, mit denen die Schülerinnen und Schüler ihre Zukunftsvisionen umsetzen wollen. Auch das Albert-Einstein-Gymnasium nimmt am Wettbewerb teil und startet eigens dafür ein Unterrichtsmodul. Die neue Referendarin Emilia Amani soll die Einsteiner fit machen in Sachen Gründung, Teamarbeit und Wirtschaftlichkeit. Die Rolle der neuen Lehrkraft übernimmt die Schauspielerin Tua El-Fawwal, die 2020 mit dem Deutschen Schauspielpreis als beste Nachwuchsschauspielerin geehrt wurde.

„Tua El-Fawwal ist eine spannende Persönlichkeit, die unser Ensemble wunderbar erweitert“, freut sich Anke Lindemann, Leiterin der verantwortlichen MDR-Redaktion Kinder und Familie, auf die neue Darstellerin.

Neues Motiv am Drosselberg und neue Rollen

Um ihre Startup-Ideen auszuprobieren, wird den teilnehmenden Erfurter Schulen das Science Lab „Share Space“ bereitgestellt – Gelegenheit für die Einsteiner auch mal Kontakte außerhalb ihres Kosmos‘ zu knüpfen. Als Favoriten für die beste Wettbewerbs-Idee gelten die Neu-Einsteiner Casper (Jakob Engel) und Mikka (Jona Kirchner), die bereits mit einem Pflanzensensor den Vorjahreswettbewerb in Österreich gewonnen haben. Große Chancen hat auch Neuzugang Joel (Samuel Koch), für den der Tag nur erfolgreich war, wenn er mit mindestens drei neuen Gründungsideen ins Bett geht.

Apropos Schlaf – den bekommt Noah (Philip Rüger), ebenfalls neu am Einstein, kaum. Die Zimmernachbarn Colin (Johannes Degen) und Joel müssen feststellen, dass sich Noah nachts gerne mal aus dem Internat stiehlt – und stoßen dabei auf ein flauschiges Geheimnis. Obwohl Fahrrad-Liebhaberin Ava (Mia Stieber) das Talent und die Fähigkeiten besitzt, hat sie kein Interesse am Wettbewerb, ebenso wie Massuda (Tisa Pharischad Khumyim): Raus aus dem strengen Elternhaus und hinein ins Internatsleben – die Party kann beginnen! Doch Zimmernachbarin Fabienne (Paula Uhde) macht ihr einen Strich durch die Rechnung.

Drehzeit bis Ende Oktober

Noch bis Ende Oktober wird in Erfurt und Umgebung gedreht – in enger Abstimmung mit den Behörden in Erfurt sowie im Einklang mit den Corona-Vorschriften des Landes Thüringen. Die 26 neuen Folgen werden 2023 bei KiKA ausgestrahlt. Regisseurinnen und Regisseure der 26. Staffel sind Nadine Keil, Lydia Bruna, Alkmini Boura, Anna Ditges, Severin Lohmer und Nils Dettmann. Die Drehbücher für die neuen Folgen wurden unter der Leitung von Head-Autor Marvin Machalett geschrieben von Dana Bechtle-Bechtinger, Paul Markurt, Max Honert, Georg Malcovati, Anna Dimitrova, Djawid Balakarzai, Janine Dittmann, Emanuel Tessema, Livia Valensise, Luise Lindner sowie Charlotte Leser.

„Schloss Einstein“ ist eine Produktion der Saxonia Media im Auftrag der ARD unter Federführung des Mitteldeutschen Rundfunks für und in Ko-Produktion mit dem Kinderkanal von ARD und ZDF. Produzentin ist Yvonne Abele, Producerin Anne Schmidt, die Redaktion beim MDR verantworten Anke Lindemann und Nicole Schneider.

