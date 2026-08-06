ADAC

Rund 3,6 Millionen Menschen in Deutschland fahren Boot

Deutlich mehr Motorbootfahrer als Segler

Chartern und Tagesausflüge besonders beliebt

Reviere in Deutschland bleiben am wichtigsten

München (ots)

Bootfahren ist in Deutschland ein bedeutendes Freizeit- und Tourismussegment: Laut einer aktuellen Marktforschung der ADAC Sportschifffahrt fahren rund 3,6 Millionen Menschen ab 16 Jahren regelmäßig Boot. Dabei sind Tages- und Abendausflüge besonders beliebt - zwei Drittel der Zielgruppe bevorzugen diese Form der Bootsnutzung, während längere Törns mit Übernachtung deutlich seltener sind.

Mehr als die Hälfte der Bootsfahrer (51 Prozent) nutzt in der Regel ein gechartertes oder gemietetes Boot, 25 Prozent fahren Boote von Freunden, Bekannten und Familie. Nur zwölf Prozent sind überwiegend mit einem eigenen Boot unterwegs, wobei mehr als ein Viertel der Eigner ihr Boot beim ADAC registriert hat. Dies zeigt, dass mehr Flexibilität ohne eigenes Boot für viele Wassersportler inzwischen selbstverständlich ist. Am häufigsten werden Motorboote genutzt, gefolgt von Schlauchbooten mit Motor, Segelbooten und Hausbooten. Insgesamt besitzen knapp zwei Drittel der Bootsfahrer einen oder mehrere Bootsführerscheine, rund 1,9 Millionen sind laut der Studie (ohne reine Jetskifahrer) Inhaber eines amtlichen Sportbootführerscheins.

Erfreulich für die Branche ist, dass rund die Hälfte der Zielgruppe zwischen 16 und 39 Jahre alt ist. Das ist zugleich eine Erklärung, warum mehr als die Hälfte seit 2010 zum ersten Mal als Skipper Boot gefahren ist.

Bei den bevorzugten Revieren liegt Deutschland klar an erster Stelle. Am häufigsten sind Skipper auf der Mecklenburgischen Seenplatte sowie auf den Berliner und Brandenburger Gewässern unterwegs, gefolgt von der Ostsee sowie dem Rhein, dem Main und der Donau und ihren Nebenflüssen. Die weiteren Plätze der beliebtesten Bootsdestinationen belegen die Niederlande, Italien, Griechenland, Spanien und Kroatien.

Im Auftrag des ADAC wurden vom Marktforschungsinstitut Nordlight Research im Januar 2026 13.926 Personen, darunter 317 Bootsfahrer, online befragt. Die Umfrage ist hinsichtlich Alter, Geschlecht und Bundesland sowie ADAC Mitgliedschaft repräsentativ für die Bevölkerung in Deutschland ab 16 Jahren.

Weitere Informationen rund um das Bootfahren und den Bootstourismus sowie die ADAC Skipper App finden Interessierte unter skipper.adac.de.

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