ADAC

Erster Rückgang der Spritpreise seit sieben Wochen

Benzinpreis sinkt im Wochenvergleich um 0,7 Cent, Diesel um 2,1 Cent

Rohölpreis um zwei US-Dollar niedriger

Bild-Infos

Download

München (ots)

Zum ersten Mal seit sieben Wochen ist Tanken im Vergleich zur Vorwoche wieder etwas günstiger. Das zeigt die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland. Danach kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,739 Euro, das ist ein Minus gegenüber der vergangenen Woche von 0,7 Cent. Deutlich stärker ist der Dieselpreis gesunken: Für einen Liter müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer derzeit im Schnitt 1,678 Euro bezahlen und damit 2,1 Cent weniger. Seit dem 10. Dezember 2024 kannten die Kraftstoffpreise im Vergleich zur jeweiligen Vorwoche nur eine Richtung: nach oben. Diese Entwicklung hat sich nun zum Vorteil der Verbraucher erstmals wieder umgekehrt.

Die Hauptursache für die jetzige Entspannung an den Zapfsäulen sieht der ADAC in den niedrigeren Rohölnotierungen. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent-Öl liegt aktuell bei 77 US-Dollar, im Vergleich lag der Preis vor einer Woche noch bei 79 Dollar. Der Euro-Dollar-Kurs notiert aktuell bei 1,04 und liegt damit im Schwankungsbereich der vergangenen Wochen.

Die Autofahrerinnen und Autofahrer sollten sich nach Empfehlung des ADAC vor dem Tanken über die aktuellen Kraftstoffpreise an den Tankstellen in der Nähe oder auf einer Route informieren. Denn auch zwischen den Anbietern auf dem Kraftstoffmarkt gibt es erhebliche Preisunterschiede, die die Verbraucher nutzen können. Die Spritpreis-App "ADAC Drive" informiert laufend über die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland und ist damit ein wichtiger Begleiter auf dem Weg zur günstigsten Tankstelle. Zudem gilt es, abends zu tanken statt morgens, da dann die Preise in aller Regel um einige Cent niedriger sind.

Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.

Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell