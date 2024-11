ADAC

Skipasspreise steigen um mehr als fünf Prozent

Skifahren in Deutschland am günstigsten

Tagesskipass für Familien kostet im Durchschnitt mehr als 200 Euro

München (ots)

Vor der Eröffnung der ersten Skigebiete hat der ADAC die Preise für Skipässe in 25 beliebten Gebieten verglichen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise fast überall gestiegen, insgesamt konnte der Club eine Erhöhung um 5,6 Prozent im Vergleich zur Skisaison 23/24 feststellen.

Am Beispiel einer Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern (10 und 14 Jahre) hat der ADAC die Preise für einen Tagesskipass und für drei Tage Pistenvergnügen erhoben. Kostete der Tagesskipass für die vier Personen in 2023 noch durchschnittlich 197 Euro, liegt der Preis in diesem Jahr bei 207 Euro. Für drei Tage Skifahren sind für diese Saison im Mittel von allen Skigebieten 591 fällig, im letzten Jahr lag der Durchschnittspreis hier bei 558 Euro. Insgesamt lässt sich so eine Preissteigerung von 5,6 Prozent ausmachen. Vor allem die österreichischen Skigebiete haben ihre Preise teilweise deutlich angehoben - in Obertauern lag die Erhöhung bei 11,1 Prozent. Erfreulich dagegen die Entwicklung in einigen deutschen Skigebieten: Feldberg und Balderschwang etwa haben die Preise nicht erhöht.

Damit bleiben die deutschen Gebiete auch in dieser Saison die günstigsten. In der Schweiz hingegen ist Skifahren - wie auch im Vorjahr - weiterhin am teuersten und das trotz Währungsschwankungen von knapp minus zwei Prozent im Vergleich zur letztjährigen Preiserhebung. Von den insgesamt 25 Skigebieten im Vergleich kostet ein Skitag für die Beispielfamilie nur in zehn Gebieten weniger als 200 Euro. Für ein 3-Tagesticket sind in der Mehrzahl der Skigebiete mehr als 600 Euro fällig. Das preiswerteste Skivergnügen gibt es in Balderschwang mit 110 Euro, am teuersten ist es in Zermatt mit gut 308 Euro.

Auch mit gestiegenen Preisen für das Skivergnügen lässt sich für Familien doch immer wieder sparen. Generell hilft eine gute und vorausschauende Planung dem Geldbeutel. Frühzeitige Buchung zu einem festen Datum kann von Vorteil sein, da manche Liftbetreiber dynamische Preise aufrufen, d.h. die Höhe richtet sich nach Nachfrage und Auslastung, auch sind Online-Tickets meist günstiger als Tickets an der Tageskasse.

Die Preise wurden im Rahmen eines ADAC Vergleichs von Urlaubsnebenkosten in Skigebieten erhoben. Den gesamten Preisvergleich veröffentlicht der ADAC am 5. Dezember 2024. Die Auswahl der 25 Skigebiete erfolgte wie in 2023 nach Häufigkeit entsprechender Google-Suchanfragen in Deutschland und berücksichtigt 8 deutsche Skigebiete, 11 Skigebiete in Österreich und je 3 in der Schweiz und Italien. Es wurde das jeweils günstigste Angebot für eine 4-köpfige Musterfamilie (2 Erwachsene, 1 Kind 10 J. und ein Jugendlicher 14 J.) ermittelt. Die Preisanfrage bezog sich auf den 27.12.2024 für den Tagesskipass und den Zeitraum vom 27.12.24 bis 29.12.24 für den 3-Tageskipass. Die Erhebung der Preise wurde einheitlich am 16.10.24 durchgeführt. Etwaige Preisänderungen nach dem 16.10.24 sind nicht berücksichtigt.

Weitere Informationen finden Sie unter adac.de.

Original-Content von: ADAC