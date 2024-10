ADAC

Zukunftsweisende Projekte für den Deutschlandtourismus

Deutscher Tourismuspreis zeichnet Innovationen aus

Online-Voting für ADAC Publikumspreis startet

München

Die Attraktivität von Deutschland als Reiseland ist ungebrochen, dennoch gilt es, den Deutschlandtourismus mit Blick auf neue Anforderungen sowie auf Themen der Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln. Vor diesem Hintergrund zeichnet der Deutsche Tourismuspreis zukunftsweisende und innovative Projekte aus, die Herausforderungen rund um den Deutschlandtourismus lösen helfen. Auch in diesem Jahr liegt der Fokus auf der Innovation, aber auch die Kriterien "Soziale Nachhaltigkeit & Qualität", "Ökonomische Nachhaltigkeit & wirtschaftliche Effekte" und "Ökologische Nachhaltigkeit" stehen im Vordergrund.

Von den 64 innovativen Projekten, die für den Tourismuspreis 2024 eingereicht wurden, traten zehn in einem Online-Pitch gegeneinander an. Das Internet-Publikum wählte einen Beitrag direkt in die Endrunde, die Fachjury nominierte vier weitere Finalisten. Ab sofort können Interessierte unter den fünf Nominierten den ADAC Publikumspreis bestimmen. Die Preise für die ersten drei Plätze werden von der Jury verliehen.

Die Abstimmung ist ab sofort bis zum 13. November unter www.deutschertourismuspreis.de möglich. Am 26. November werden die Gewinner im Rahmen des Deutschen Tourismustags in Hamburg bekanntgegeben.

Die diesjährigen Nominierten sind:

Deutschlandmuseum

Deutschlandmuseum, Berlin

Das Museum spricht vor allem junge Menschen und neue Zielgruppen an, die bisher wenig in Museen waren. Es macht Geschichte sinnlich erfahrbar und spricht durch Klang, Aromen, Projektionen und originale Objekte die vier Sinne Sehen, Hören, Fühlen und Riechen an.

Die Klima-Kiste - Das heißeste Thema der Stadt

Hameln Marketing und Tourismus GmbH

Das Projekt inspiriert dazu, sich mit dem Thema Hitze in der Stadt auseinanderzusetzen, und macht durch konkrete Maßnahmen die Vorteile von Klimaanpassungen erlebbar.

Eco statt Ego - Mit der Wall of Change Wissen teilen und gemeinsam die Welt verändern

Hotel Luise, Erlangen

Auf der "Wall of Change" kommuniziert das Hotel 250 Nachhaltigkeitsmaßnahmen, die es selbst erprobt und umgesetzt hat, und gibt so Beispiele für einen nachhaltigen Tourismus bzw. nachhaltige Hotellerie weiter.

Geht's Dir gut - das erste digitale und destinationsweite Monitoring- und Benchmarkingsystem der Qualitätserfahrung von Urlaubsgästen

Kurbetriebe Oberstdorf

Die Urlaubsregion hat als erste im Alpenraum ein digitales, länderübergreifendes, flächendeckendes und laufendes System für Qualitätsentwicklung entwickelt. Das Projekt schafft das dichteste Netz an Datenpunkten zur Qualitätserfassung im Alpentourismus.

Urlaub. Ganz ohne eigenes Auto. SMILE24 - Mobil in der Region an Schlei und Ostsee

Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH)

SMILE24 steht für Schlei-Mobilität: innovativ, ländlich, emissionsfrei und 24/7. Mit Bikesharing, Carsharing, Nah.Shuttle und Expressbus bietet das Projekt Alternativen zum eigenen Auto.

