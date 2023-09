ADAC

Terminhinweis: Virtuelle Pressekonferenz

"Reisesommer 2023. Eine Bilanz."

München (ots)

Die Monate Juni, Juli und August sind traditionell der Zeitraum mit der höchsten Reisetätigkeit und einem entsprechend hohen Verkehrsaufkommen.

Der ADAC zieht Bilanz und beschreibt, wie sich die Reisetätigkeit entwickelt, welche Ziele anvisiert und welche Verkehrsmittel gewählt wurden.

Daraus ergeben sich auch Erkenntnisse über die Wirkung des Deutschlandtickets und der Inflation sowie Prognosen für die zukünftige Entwicklung.

Zur virtuellen Pressekonferenz "Reisesommer 2023. Eine Bilanz." mit

ADAC Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand und

ADAC Tourismuspräsident Karlheinz Jungbeck

am 18. September 2023, um 11.00 Uhr,

laden wir Sie herzlich ein.

Bitte teilen Sie uns per Mail an aktuell@adac.de mit, ob Sie an der Pressekonferenz teilnehmen wollen. Wir lassen Ihnen daraufhin gern die Zugangsdaten zukommen.

