Der Verkehr in Deutschland muss sich in den kommenden Jahren stark verändern, um den gesellschaftlichen, klima- und umweltpolitischen Anforderungen gerecht zu werden. Um das Tempo und das Ausmaß der Entwicklung transparent zu machen, hat der ADAC mit wissenschaftlicher Unterstützung durch die Prognos AG den ADAC Mobilitätsindex entwickelt.

Wir laden Sie herzlich ein zur

Präsentation des ADAC Mobilitätsindex

im Rahmen eines digitalen ADAC Talks

am Montag, den 21. Februar 2022, von 14 bis 16 Uhr

Die Vorstellung des ADAC Mobilitätsindex erfolgt durch:

Christian Böllhoff, Geschäftsführender Gesellschafter der Prognos AG,

Prof. Dr. Martin Faulstich, TU Dortmund,

Gerhard Hillebrand, ADAC Verkehrspräsident

An der Diskussionsrunde nehmen teil:

Ina Brandes, Ministerin für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen,

Berthold Huber, Vorstand Personenverkehr der Deutsche Bahn AG,

Michael Theurer, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr,

Gerhard Hillebrand, ADAC Verkehrspräsident

ADAC Präsident Christian Reinicke eröffnet die Veranstaltung.

Wir freuen uns, wenn Sie am ADAC Talk teilnehmen und sich an der Diskussion beteiligen. Die Teilnahme am Livestream ist ohne Registrierung unter https://adac.we-bcast.com möglich.

