ADAC

Mehr Sicherheit durch telemedizinische Hilfe

Mit der neuen Medical App erweitert der ADAC das Leistungsangebot auf Auslandsreisen

München (ots)

ADAC Premium-Mitglieder und Inhaber einer ADAC Auslandskrankenversicherung profitieren ab sofort weltweit auf Auslandsreisen von einer besonderen Hilfeleistung: Mit der neuen ADAC Medical App erhalten sie rund um die Uhr Zugang zu telemedizinischer Beratung durch deutschsprachige Ärzte. Gesundheitsfragen können so im Urlaub ohne lästige Anfahrts- und Wartezeiten beantwortet werden, wenn ein Arztbesuch an Ort und Stelle nicht unbedingt erforderlich oder möglich ist. In der ADAC Medical App kann zudem die gesamte Familie ärztliche Beratung erhalten. Erkranken mitversicherte Kinder oder mitversicherte Personen, kann auch hier ein Arzt zu Rate gezogen werden.

Bei der Telemedizin handelt es sich um Beratungen und Leistungen über eine räumliche Distanz hinweg, meist per Video-Call oder normalem Telefonat. Zur Schilderung des medizinischen Anliegens werden die Symptome in der ADAC Medical App eingegeben. Im Anschluss kann dann direkt ein Termin für das telemedizinische Arztgespräch mit deutschsprachigen Ärzten des Partners Medgate vereinbart werden. Auch Bilder, beispielsweise von Hautausschlägen oder Insektenstichen, können ebenfalls hochgeladen werden, um so einen etwaigen Medikamenten- oder Behandlungsbedarf zu klären.

Mit dieser neuen Hilfeleistung baut der ADAC das Leistungsangebot im Bereich der Gesundheit aus und schließt so eine Lücke bei der medizinischen Versorgung im Ausland. "Der Zugang zu telemedizinischer Beratung hilft Reisenden bei Unsicherheiten über gesundheitliche Fragen oder Schwierigkeiten mit fremdsprachigen Ärzten. Die neue ADAC Medical App erfüllt deshalb den Anspruch des ADAC, Menschen Hilfestellung zu leisten unabhängig davon, wo sie sind. Die Gesundheitsversorgung im Ausland ist ein wichtiges Thema, das zum ADAC passt", so ADAC Vorstand Dr. Dieter Nirschl.

Die ADAC Medical App kann kostenlos im Play Store oder App Store herunterladen werden. Nach einmaligem Login mit den ADAC Daten und Freischaltung der Telemedizin kann ein Termin vereinbart werden.

Alle weiteren Informationen unter adac.de/medical.

