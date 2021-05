ADAC

Urlaubsplanung - aber sicher: ADAC Trips-App jetzt mit Corona-Informationen

Landkreisgenau und tagesaktuell erfahren, welche Regelungen gelten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Kurz vor Pfingsten haben einige Bundesländer angekündigt, wieder touristische Übernachtungen zu ermöglichen. Auch weitere Öffnungen von Gastronomie, Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen sind geplant. Damit Reisende und Ausflügler nicht nur alles zur Planung ihres Urlaubs auf einen Blick finden, sondern auch die wichtigsten und tagesaktuelle Informationen rund um Corona erhalten, gibt es jetzt neu in der ADAC Trips-App das "Corona-Radar".

Darin erfasst sind die 7-Tages-Inzidenzwerte in den deutschen Landkreisen, aktuelle Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren und touristische Beherbergungen. Regional und überregional gibt es Informationen darüber, ob Kurztrips, Museumsbesuche oder Sport am jeweiligen Standort möglich sind. Damit lassen sich Ausflüge und Reisen ohne coronabedingte Unsicherheiten planen.

Darüber hinaus liefert die ADAC Trips-App unter dem Motto "Entdecken, was Dich interessiert" Tipps und Informationen für Ausflüge und Reisen. Die Nutzer können in der App ihr eigenes "Freizeitprofil" anlegen. Die App liefert anschließend auf Basis der gewählten Vorlieben individuelle Vorschläge für Aktivitäten in der gewählten Region. Somit wird die App eine attraktive Inspirationsquelle und Planungshilfe für ein neu zu erkundendes Urlaubsland und hilft den Nutzern auch, die eigene Stadt oder die eigene Region nach persönlichen Interessen zu entdecken.

Auch für Bootssportler hat der ADAC auf seinem Skipper-Portal www.skipper.adac.de die Hafen-Beschreibungen um das "Corona-Radar" erweitert. Mit der neuen Funktion lassen sich die jeweils aktuellen Corona-Regelungen und Inzidenzwerte für die deutschen Häfen erfassen.

Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell