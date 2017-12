München (ots) - Am zweiten Adventswochenende läuft der Verkehr auf den Autobahnen überwiegend störungsfrei. Umso voller dürfte es in der Vorweihnachtszeit auf den Zufahrtsstraßen der Innenstädte werden. Da Parkplätze knapp sind, sollten Autofahrer ihr Fahrzeug möglichst am Stadtrand abstellen und auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.

Die Baustellenstrecken:

- A 1 Köln - Dortmund und Osnabrück - Bremen - A 2 Dortmund - Hannover und Magdeburg - Berlin - A 3 Würzburg - Frankfurt - Köln - A 5 Basel - Karlsruhe - A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - A 7 Ulm - Würzburg und Hannover - Hamburg - Flensburg - A 8 Stuttgart - Ulm - A 9 Halle/Leipzig - Berlin - A 10 Berliner Ring - A 45 Hagen - Gießen - A 99 Ostumfahrung München

Schlägt der Winter nicht zu, kommt man auch ohne größere Probleme auf den Fernstraßen des benachbarten Auslands voran. Kleine Engpässe kann es lediglich in der direkten Umgebung der bereits geöffneten Skizentren in den Alpen geben.

Pressekontakt:

ADAC e.V.

Andreas Hölzel

Tel.: +49 (0)89 7676 5387

E-Mail: andreas.hoelzel@adac.de

Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell