AOK-Verwaltungsrat beschließt Haushalt für 2020 | Start mit stabilem Beitragssatz ins neue Jahr

Berlin (ots)

Bereits zum sechsten Mal in Folge startet die AOK Nordost mit einem stabilen Zusatzbeitragssatz von 0,9 Prozent ins nächste Jahr und ist damit auch 2020 eine der günstigsten gesetzlichen Krankenkassen in der Region. Das hat der Verwaltungsrat der AOK Nordost am heutigen Donnerstag in Berlin beschlossen. Demnach beläuft sich der Haushalt 2020 auf 7,88 Milliarden Euro in der Kranken- und 2,34 Milliarden Euro in der Pflegeversicherung. Größte Ausgabenposten sind Krankenhäuser (2,71 Milliarden Euro), ärztliche Versorgung (1,12 Milliarden Euro) und Arzneimittel (1,30 Milliarden Euro).

Neuer Kinderbonus ab Januar 2020

"Dass die größte regionale Krankenkasse im Nordosten im sechsten Jahr mit einem stabilen Beitragssatz starten kann, zeigt die Stabilität und den soliden Finanzkurs für unsere Versicherten", betonen die alternierenden Verwaltungsratsvorsitzenden Alexander Schirp und Knut Lambertin. Darüber hinaus hatte das höchste Selbstverwaltergremium bereits in seiner vorangegangenen Sitzung eine neue Leistung beschlossen: Ab Januar 2020 profitieren Eltern und ihre bei der AOK Nordost versicherten Kinder zusätzlich vom neuen AOK-Kinderbonus. "Mit diesem Kinderbonusprogramm stellen wir unser Engagement für gesunde Familien neu auf." Für die Teilnahme an Sportangeboten, Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen gibt es für jedes versicherte Kind bares Geld - über die Jahre insgesamt bis zu 1.250 Euro. Das Bonusprogramm gilt für alle Familien mit Kindern bis zum 15. Geburtstag.

Vorstandsteam setzt Kurs konsequent fort

"Diese neue Leistung ist ein starkes Signal an unsere Versicherten, für deren Gesundheit wir uns auch künftig mit aller Kraft einsetzen", sagt Daniela Teichert, designierte Vorstandsvorsitzende. Zusammen mit Hans-Joachim Fritzen als stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden übernimmt sie die Geschäfte der AOK Nordost ab 1. Januar 2020, nachdem der langjährige Vorstand Frank Michalak aus Altersgründen ausscheidet.

"Wir werden den eingeschlagenen Kurs hin zu einem modernen Gesundheitsdienstleister konsequent weitergehen und auch künftig auf stabile Finanzen setzen", so Teichert. Trotz der Finanzprognosen für die GKV, wonach der Durchschnitts-Zusatzbeitragssatz um 0,2 Punkte auf 1,1 Prozent steigt, werde die AOK Nordost den Beitragssatz möglichst lange stabil halten. Dabei seien allerdings auch weitere Auswirkungen etwa des Kassenwettbewerbs-Gesetzes abzuwarten. "Die Mitglieder können sich wie in den Vorjahren darauf verlassen: Die AOK Nordost wird auch im nächsten Jahr eine der günstigsten Krankenkassen in der Region sein und bleiben."

