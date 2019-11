Kabel Eins

Achtung, Anarchie! Kabel Eins lässt "Teenies allein daheim" - ab Donnerstag, 14. November 2019, um 20:15 Uhr

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Was passiert, wenn man Teenager eine Woche lang unbeaufsichtigt lässt? Klappt der Alltag dann noch oder bricht komplette Anarchie aus, Partyexzesse und Schulschwänzen inklusive? Kabel Eins will genau das herausfinden und wagt mit "Teenies allein daheim" am 14. und 21. November 2019 um 20:15 Uhr ein außergewöhnliches Experiment. Pro Folge verlassen zwei Elternpaare mit vollkommen gegensätzlichen Erziehungsstilen für eine Woche das gemeinsame Zuhause und überlassen ihrem Nachwuchs das Haus - samt Haushalt, Wochenbudget und klaren Regelvorgaben. Sie wollen wissen: Haben wir in der Erziehung alles richtig gemacht? Sind unsere Kinder erwachsen und bereit, sich den Herausforderungen des Lebens alleine zu stellen? Fix installierte Kameras dokumentieren rund um die Uhr das Geschehen in der sturmfreien Bude, das anschließend den Eltern gezeigt wird. Erleben sie böse Überraschungen? Zusätzlich ordnet Psychologe Ulrich M. Schmitz das Verhalten der Teenager ein und versorgt den Zuschauer mit fundierten Erziehungstipps.

Den Anfang machen Familie Arndt aus Krefeld und Familie Brauer aus Berlin. Obwohl bei den Arndts Vater Holger (48) und Mutter Michaela (40) in der Erziehung ihrer sieben Töchter auf Strenge setzen, bekommen sie ihre Kinder inzwischen kaum noch in den Griff - allen voran die vier pubertierenden Töchter Melissa (18), Elena (16), Angelina (13) und Nele (12). Im Hause Brauer dagegen herrscht Harmonie. Die drei Ältesten der acht Kinder, Brian (19), Dean (17) und Nolan (15), lassen sich auf das Experiment ein. Eine sichere Nummer für ihre Eltern Diana (44) und Joachim (48) - glauben sie zumindest!

"Teenies allein daheim" - zwei Folgen, am 14. und 21. November 2019, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.

Pressekontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR - Factual & Sports Barbara Stefaner Tel. +49 [89] 9507-1128 Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.com www.presse.kabeleins.de Bildredaktion: Jasmina Weiß Tel.: 089/9507-1126 Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell