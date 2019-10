Kabel Eins

"Operation am offenen Herzen": Kabel Eins zeigt kardiochirurgischen Eingriff so nah wie nie im TV - am 7. November 2019 um 22:15 Uhr

Unterföhring (ots)

Buchstäblich am Puls des Lebens: Kabel Eins zeigt am Donnerstag, 7. November 2019, um 22:15 Uhr in "Die Klinik - Operation am offenen Herzen" exklusiv und in Echtzeit die Operation von Univ.-Prof. Dr. med. Sven Martens, Direktor der Klinik für Herzchirurgie am Universitätsklinikum Münster, an Herzpatient Günter P.. Von der Öffnung des Brustkorbes mit einer elektrischen Säge, über den Anschluss der Herz-Lungen-Maschine an den Blutkreislauf und dem Stilllegen des Herzens mit Hilfe einer Kalium-Injektion bis hin zum Austausch der verkalkten Herzklappe: Die OP-Dokumentation ermöglicht faszinierende Einblicke in eine Welt, die man als Nicht-Mediziner so niemals zu sehen bekommen würde. Zwei Kamerasysteme bestehend aus insgesamt 14 Kameras dokumentieren jeden Handgriff der Ärzte und des Teams und sind auch bei den Aufklärungsgesprächen mit dem Patienten und dem Einleiten der Narkose hautnah dabei.

"Die Klinik - Operation am offenen Herzen" - am Donnerstag, 7. November 2019, um 22:15 Uhr, bei Kabel Eins.

