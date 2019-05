kabel eins

Gnadenlos trifft arbeitslos: Ronald Schill (sc)haut Hartz-IV-Empfängern auf die Finger - in "Abenteuer Leben Spezial" am 16. Mai 2019 bei kabel eins

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

"Für junge Leute, die in ihrem Leben niemals gearbeitet haben, ist Hartz IV ein Schlaraffenland. Und eine Einladung an alle armen Menschen der ganzen Welt, nach Deutschland zu kommen. Für Menschen, die ihr ganzes Leben hart gearbeitet haben und nach 40 Jahren unverschuldet arbeitslos werden, ist es dagegen der reinste Horror." Ronald Schill, bekannt als "Richter Gnadenlos", fällt ein knallhartes Urteil über die Bezüge von Langzeit-Arbeitslosen. Für die kabel eins-Reportage "Abenteuer Leben Spezial: Ronald Schill trifft Hartz IV" besucht der in einer Favela in Rio de Janeiro lebende ehemalige Hamburger Innensenator drei Hartz-IV-Empfänger in Deutschland und vergleicht deren Lebensstil mit den ärmlichen Verhältnissen seiner Nachbarn in seiner Wahlheimat. "Wenn jemand hungern muss, wenn er einfache Bedürfnisse nicht befriedigen kann oder aufgrund seiner finanziellen Mittel unter einer mangelhaften Gesundheitsversorgung leidet - das ist für mich Armut. Und die gibt es in Deutschland nicht. Zumindest nicht für Hartz-IV-Empfänger", so Schills klares Resümee nach seinen Recherchen. Hat er Recht? kabel eins zeigt "Abenteuer Leben Spezial: Ronald Schill trifft Hartz IV" am Donnerstag, 16. Mai 2019, um 22:15 Uhr.

Um 20:15 Uhr starten außerdem die neuen Folgen der erfolgreichen Sozial-Doku "Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel" bei kabel eins. Ungeschminkt, direkt und nah am Leben begleitet sie in vier Episoden Menschen im täglichen Kampf gegen die Armut in den Problemvierteln. Im Kiosk darf jeder offen sprechen, findet Trost und Zusammenhalt, eine wahre Gemeinschaft und tatkräftige Unterstützung.

"Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel" und "Abenteuer Leben Spezial: Ronald Schill trifft Hartz IV" - am Donnerstag, 16. Mai 2019, ab 20:15 Uhr neu bei kabel eins.

Kontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Barbara Stefaner Kommunikation/PR - Factual & Sports Tel.: 089/9507-1128 Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.com http://www.presse.kabeleins.de www.p7s1-pr.de Bildredaktion: Clarissa Schreiner Tel.: 089/9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: kabel eins, übermittelt durch news aktuell