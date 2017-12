"Navy CIS: New Orleans" als Deutschland-Premiere bei kabel eins

Die "Wiege des Jazz" ist vor Verbrechen nicht sicher: In New Orleans mordet ein Heckenschütze gleich an drei Orten. Das Team um Agent Pride (Scott Bakula, Foto) muss seinen Urlaub abbrechen und beginnt mit den Ermittlungen ... kabel eins zeigt die dritte Staffel "Navy CIS: New Orleans" ab 8. Dezember,... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Die "Wiege des Jazz" ist vor Verbrechen nicht sicher: In New Orleans mordet ein Heckenschütze gleich an drei Orten. Das Team um Agent Pride (Scott Bakula, Foto) muss seinen Urlaub abbrechen und beginnt mit den Ermittlungen ... kabel eins zeigt die dritte Staffel "Navy CIS: New Orleans" ab 8. Dezember, freitags, um 21:15 Uhr als Deutschland-Premiere.

