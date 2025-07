ZDF

UEFA Frauen-EM 2025: Die nächsten Live-Spiele im ZDF

Mainz (ots)

Die Weltmeisterinnen aus Spanien haben gleich zum EM-Auftakt gegen Portugal eine Tor-Gala geboten und ihre Titel-Ambitionen unterstrichen. Ihr zweiter Turnierauftritt gegen Belgien ist am Montag, 7. Juli 2025, 18.00 Uhr, im ZDF zu sehen. Um 17.35 Uhr begrüßen ZDF-Moderator Sven Voss und ZDF-Expertin Kathrin Lehmann die Zuschauerinnen und Zuschauer zum dritten EM-Tag im Zweiten – zugleich der Start in eine prall gefüllte Programmwoche mit weiteren Fußball-Highlights aus der Schweiz, die sowohl linear als auch in App und Web des ZDF zu sehen sind.

Nach dem Spiel Spanien – Belgien (Kommentator: Oliver Schmidt) steht am Montagabend um 21.00 Uhr in der selben Gruppe B die Partie Portugal – Italien auf dem ZDF-Programm (Kommentator: Norbert Galeske).

Zweiter Spieltag in Gruppe D live im ZDF

Nach dem Auftakt in Gruppe D am Samstagabend, 5. Juli 2025, sind auch die zweiten Spiele in dieser Vorrundengruppe erneut live im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal zu sehen: Am Mittwoch, 9. Juli 2025, treffen die Titelverteidigerinnen aus England in Zürich auf die Niederlande (Anpfiff: 18.00 Uhr, Kommentatorin im ZDF: Claudia Neumann), während Frankreich am selben Abend in St. Gallen gegen EM-Neuling Wales antritt (Anpfiff: 21.00 Uhr, Kommentator: Gari Paubandt). Das ZDF-EM-Studio mit Sven Voss und Kathrin Lehmann ist erneut von 17.35 Uhr bis 23.10 Uhr auf Sendung, Gesprächsgast im Studio ist die ehemalige Nationalstürmerin und zweimalige Champions-League-Siegerin Pauline Bremer.

Dritter Spieltag in Gruppe A live im ZDF

Ab Donnerstag, 10. Juli 2025, startet die Gruppenphase bereits in die finalen dritten Spiele – los geht es in der Gruppe A: Ab 20.15 Uhr richtet "sportstudio live" im ZDF den Fokus auf die Partie Finnland – Schweiz, die ab 21.00 Uhr im ZDF zu sehen ist (Kommentatorin: Claudia Neumann). Das Parallelspiel zwischen Norwegen und Island ist live im ZDF zu streamen (Kommentator: Gari Paubandt). Wenn das Parallelspiel als Konferenz in die ZDF-Übertragung zugeschaltet wird, ist Norbert Galeske am Mikrofon. Gesprächsgast bei Sven Voss und Kathrin Lehmann im ZDF-EM-Studio ist dann Schauspielerin und Fußball-Fan Gisa Flake, die in der "sportstudio"-Produktion "Kopfsache – Wie unsere DFB-Stars mit Druck umgehen" mit deutschen Nationalspielerinnen wie Laura Freigang, Lea Schüller und Klara Bühl über mentale Stärke spricht.

Drittes Gruppenspiel des deutschen Teams live im ZDF

Am Samstag, 12. Juli 2025, 21.00 Uhr, überträgt "sportstudio live" im ZDF aus Zürich das abschließende dritte Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen gegen Schweden (Kommentatorin: Claudia Neumann). Moderator Sven Voss begrüßt zusammen mit Expertin Kathrin Lehmann die Zuschauerinnen und Zuschauer um 20.15 Uhr zum letzten Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft in Gruppe C. Katja Streso, Moderatorin am Quartier der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, meldet sich mit den letzten Neuigkeiten rund um das Team von Bundestrainer Christian Wück.

EM-Finale im ZDF

Wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft als Gruppenerster oder Gruppenzweiter das Viertelfinale erreicht, überträgt das ZDF live dieses erste K.o.-Spiel. Das EM-Finale ist am Sonntag, 27. Juli 2025, ab 18.00 Uhr im ZDF zu sehen.

