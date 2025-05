ZDF

Gold und Silber: ZDF erfolgreich bei den New York Festivals

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Die ZDF-Familie überzeugt bei den New York Festivals 2025 und erhält drei Auszeichnungen in Gold und drei Auszeichnungen in Silber. Die ZDF-Doku "Putins Krieger – Russische Überläufer packen aus", "Beethovens Neun – Ode an die Menschlichkeit" (ZDF/ARTE) und "Aufwachsen im Westjordanland – Gefangen im Zorn" (ZDF/ARTE) werden mit einem Goldaward geehrt. Mit einem Award in Silber prämiert werden die ZDF-"frontal"-Doku "Krieg der Agenten – Der geheime Kampf gegen die Taliban", die ZDFneo-Serie "Push" und der ZDF-Fernsehfilm "Sie sagt. Er sagt".

New York Festivals: Gold für drei Dokus von ZDF und ZDF/ARTE

Gold in der Kategorie "Current Affairs" geht an die ZDF-Dokumentation "Putins Krieger – Russische Überläufer packen aus" von Florian Huber und Johannes Müller. Der Doku gelingt der Blick in das Innere einer Black Box: der russischen Armee. Mehr als ein Jahr lang hat ein Team daran gearbeitet, sich Zugang zu russischen Offizieren zu verschaffen. Der Film zeigt die dramatische Flucht von vier Überläufern aus Armee, Söldnertrupps sowie aus dem russischen Gulag-System. Sie waren einst Putins loyale Krieger, bis der Ukrainekrieg sie ihrer Illusionen beraubte. Sie liefern nie da gewesene Berichte über das System innerhalb von Putins Streitkräften. Die Dokumentation entstand in Zusammenarbeit mit der Rechercheplattform "CORRECTIV" und internationalen Partnern. Die Redaktion im ZDF haben Ron Boese und Martina Schindelka unter Leitung von Caroline Reiher.

Der ZDF/ARTE-Dokumentarfilm von Larry Weinstein "Beethovens Neun – Ode an die Menschlichkeit" gewinnt Gold in der Kategorie "Music". Weinstein begleitet neun Menschen, die auf unterschiedliche Weise mit Beethovens Symphonie verbunden sind. Er begleitet unter anderem die Proben des Ukrainian Freedom Orchestra und der Dirigentin Keri-Lynn Wilson. Er trifft die Komponistin Gabriela Lena Frank, die taub geboren wurde und die Schwerhörigkeit Beethovens eindrücklich vermitteln kann. Und er folgt den Spuren von Charles M. Schulz, der Beethoven durch seine Comics populär gemacht hat. Die Redaktion hat Dieter Schneider (ZDF/ARTE).

Die ZDF/ARTE-Dokumentation "Aufwachsen im Westjordanland – Gefangen im Zorn" von Marcel Mettelsiefen gewinnt in der Kategorie "Social Justice". Die Dokumentation beleuchtet den Konflikt zwischen Palästinensern und jüdischen Siedlern aus der Perspektive von Heranwachsenden auf beiden Seiten, die täglich Hass und Gewalt erleben. Regisseur und Autor Marcel Mettelsiefen hat bei diesem einfühlsamen und bewegenden Porträt von Jugendlichen im Westjordanland auch die Kamera geführt. Die Redaktion bei ARTE Aktuelles hatte Frederic Ulferts, für das ZDF lag sie bei Isabelle Tümena vom "auslandsjournal". Im ZDF war die "auslandsjournal"-Doku "Gefangen im Zorn – Jugend im Westjordanland" erstmals am 2. Oktober 2024 zu sehen. Der Film, der einen besonderen Blick auf die Realität der Kinder im Westjordanland nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel wirft, wurde zuletzt bei der Verleihung der Television Awards der britischen Filmakademie BAFTA mit dem Preis für die beste Dokumentation Current Affairs und für die beste Kamera ausgezeichnet.

Silber für ZDF-Doku und -Fernsehfilme bei den New York Festivals

Die dreiteilige "frontal"-Doku "Krieg der Agenten – Der geheime Kampf gegen die Taliban" gewinnt Silber in der Kategorie "Documentary – Investigative Journalism". Ehemalige afghanische Agenten berichten erstmals offen über ihre Zusammenarbeit mit BND, CIA und ihren geheimen Kampf gegen die Taliban. Die Autoren Marcus Weller und Alexander Bühler zeichnen das Scheitern der westlichen Alliierten nach – in Gesprächen mit Ex-Spionen, Taliban-Kämpfern und Sicherheitsexperten. Die Redaktion haben Christian Rohde und Stefan Mayer.

In der Kategorie "Entertainment – Drama" gewinnt die ZDFneo-Serie "PUSH" von Katja Benrath und Mia Maariel Meyer. Das ZDFneoriginal erzählt von den Hebammen Nalan, Anna und Greta: Geplatzte Fruchtblasen, Babys in Beckenendlage, zu früh einsetzende Wehen – "PUSH" erzählt in sechs Folgen tabufrei von Geburten und vom Klinikalltag der drei Hebammen. Die ZDF-Redaktion liegt bei Diana Kraus und Eva Katharina Klöcker, die Koordination ZDFneo bei Christiane Meyer zur Capellen.

Der ZDF-Fernsehfilm "Sie sagt. Er sagt.", nach einem Drehbuch von Bestsellerautor Ferdinand von Schirach, inszeniert von Matti Geschonneck, gewinnt Silber in der Kategorie "Entertainment – Drama". In einem Strafprozess am Berliner Landgericht wird der Vorwurf einer Vergewaltigung verhandelt. Es steht Aussage gegen Aussage. Juristisch wie menschlich ein scheinbar unauflösbares Dilemma. Die Redaktion haben Frank Zervos und Stefanie von Heydwolff.

In der Kategorie "Promotion/Open & ID" überzeugten die Promotion- und Design-Projekte des ZDF: "The Wish List – Chrismas 2023" (Projektverantwortlich waren Astrid Kämmerer, Stavros Amoutzias, Alex Schulte, Irena Pavor), "Sportstudio Design Relaunch 'Orange Heat'" und das "ZDFspezial Redesign" (Projektverantwortlich waren Stavros Amoutzias, Simone Rödig) die internationale Jury und wurden mit Gold, Silber und einer Finalisten-Urkunde geehrt.

Kontakt

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos

Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen

Jetzt im ZDF streamen:

" Putins Krieger - Russische Überläufer packen aus"

" Aufwachsen im Westjordanland - Gefangen im Zorn"

"Krieg der Agenten – Der geheime Kampf gegen die Taliban"

"PUSH"

"Sie sagt. Er sagt."

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell