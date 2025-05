ZDF

"maybrit illner" im ZDF: "Was können Sie schaffen, Herr Merz?"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Bundeskanzler Friedrich Merz ist am Donnerstag, 15. Mai 2025, zu Gast bei Maybrit Illner im ZDF: Wie will er im In- und Ausland Vertrauen gewinnen? Wie sehr hat ihm der Fehlstart geschadet? Welche Antworten hat der Kanzler auf die großen Krisen? Wird ihm der versprochene Politikwechsel bei Inflation, Rezession und Migration gelingen? Und wie stabil ist seine Koalition?

"maybrit illner" mit dem Thema "Große Erwartungen, schwieriger Start – was können Sie schaffen, Herr Merz?" am 15. Mai 2025 – ab 19.00 Uhr im Livestream auf ZDFheute und im ZDF-Streaming-Portal, und um 22.15 Uhr im ZDF.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

Kontakt Bei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen "maybrit illner" im ZDF streamen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell