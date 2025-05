ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 19/25

Mainz (ots)

Woche 19/25 Di., 6.5. Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.25 Wetter (VPS 19.20) 19.30 ZDF spezial (HD/UT) Wahl im zweiten Anlauf – Friedrich Merz ist Kanzler Moderation: Shakuntala Banerjee 19.55 Die Rosenheim-Cops (VPS 19.25) 20.40 Inside CDU (VPS 20.14) 21.25 frontal (VPS 21.00) 21.45 heute journal dazwischen Was nun, Herr Merz? (HD/UT) Fragen an den neuen Bundeskanzler von Bettina Schausten 22.35 Markus Lanz (VPS 22.45) 23.50 heute journal update (VPS 0.00) 0.05 Nachfolger gesucht: Wer kann Papst in Krisenzeiten? (VPS 0.14) 0.50 Paris Has Fallen (VPS 0.15) 1.35 Paris Has Fallen (VPS 0.55) 2.15 Karen Pirie - Echo einer Mordnacht (VPS 1.40) 3.45 Harry Wild - Mörderjagd in Dublin (VPS 3.10) 4.40 Bares für Rares - Händlerstücke (HD/UT) Deutschland 2025 5.05- hallo deutschland (VPS 4.40) 5.30 ("37°: Auf der Walz" entfällt.) Mi., 7.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) Sabotage in Putins Auftrag? Das System der Wegwerf-Agenten Film von Greta Buschhaus und Kai Biermann Kamera: Tobias Winkel Deutschland 2025 Woche 23/25 Sa., 31.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 10.00 PUR+ (HD/UT) Super-Abfall: Kompost Das Entdeckermagazin mit Eric Mayer Deutschland 2018 ("PUR+: Eric muss bedienen" entfällt.) So., 1.6. 23.45 Precht Bitte Ergänzung beachten: Richard David Precht im Gespräch mit Andreas Reckwitz

