Freitag, 27. Dezember 2024, 22.45 Uhr

Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude!

Freitag, 3. Januar 2025, 22.30 Uhr

Oliver Welke und Bastian Pastewka werden in dieser Folge von Anke Engelke überrascht. Wir sehen wahre Fernsehperlen und Bastian ist sogar melodisch inspiriert.

Eine weitere neue Folge "Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude!" wird am Freitag, 3. Januar 2025, um 22.30 Uhr ausgestrahlt.

Freitag, 3. Januar 2025, 22.30 Uhr

Oliver Welke und Bastian Pastewka erspielen sich in dieser Folge Klaas Heufer-Umlauf als Überraschungsgast. Außerdem sehen sie, was vier Wochen ohne Fernsehen aus Menschen macht.

Letzte Folge "Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude!"

