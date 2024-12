Neue ZDF-Studioleitungen in Bremen und Stuttgart

ZDF

Alexander Poel übernimmt zum 1. Januar 2025 die Leitung des ZDF-Landesstudios Bremen. Er folgt auf Kai Niklasch, der zum selben Termin als neuer Leiter des ZDF-Landesstudios in Brandenburg startet. Zum 1. März 2025 wird Anna-Maria Schuck neue Leiterin des ZDF-Landesstudios Baden-Württemberg in Stuttgart. Sie tritt die Nachfolge von Eva Schiller an, die seit November 2024 das ZDF-Landesstudio Bayern in München leitet.

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Alexander Poel ist ein erfahrener Reporter mit Einsätzen im In- und Ausland. Er wechselt mit einem frischen und crossmedialen Blick nach Bremen. Anna-Maria Schuck hat sich als Reporterin und Redakteurin in der Hauptredaktion Aktuelles bereits bestens bewährt und zuletzt intensiv am Strategieprozess des ZDF mitgearbeitet. In Stuttgart wird sie neue Impulse setzen und das Studio weiter in die digitale Zukunft führen können."

Alexander Poel (47) ist seit 2011 Reporter für Landespolitik und Wirtschaft im ZDF-Landesstudio Bayern. Seit 2022 ist er zudem als Reporter und Studiovertretung unter anderem in Brüssel, Istanbul und in diesem Jahr mehrfach in Tel Aviv im Einsatz. Von 2005 bis 2011 arbeitete Alexander Poel als Chef vom Dienst und Reporter beim Ereignis und Dokumentationskanal Phoenix in Bonn. Poel begann seine journalistische Karriere als Lokalreporter beim Donaukurier und arbeitete als Reporter für verschiedene Zeitungen wie "Börsenzeitung", "Handelsblatt" und "Freitag".

Anna-Maria Schuck (35) ist seit 2022 als Programmreferentin des Intendanten tätig. Zuvor war sie Schlussredakteurin und Reporterin im ZDF-"heute journal" und moderierte vertretungsweise die Spätausgabe "heute journal up:date". Davor hat sie unter anderem für die "heute"-Sendung um 19.00 Uhr und die crossmediale Nachrichtensendung "heute+" sowie ab 2014 für das ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf gearbeitet. Ihre Stärken im "Mobile Journalism" hat die gebürtige Münsterländerin während eines Journalistikstudiums in Dortmund und einem Volontariat beim Kölner Stadt-Anzeiger sowie im ZDF-Studio in Südafrika und bei der ARD in New York ausgebildet.

