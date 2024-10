ZDF

UEFA Nations League: Deutschland – Niederlande live im ZDF

Zum Abschluss des zweiten Länderspiel-Doppelpacks in der UEFA Nations League spielt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Montag, 14. Oktober 2024, in München gegen die Niederlande. Ab 20.15 Uhr begrüßt Moderator Jochen Breyer die Zuschauerinnen und Zuschauer zur Live-Übertragung des Heimspiels im ZDF. Als Experten sind Christoph Kramer und Per Mertesacker bei "sportstudio live" im Einsatz. Zum Anpfiff um 20.45 Uhr ist Kommentator Oliver Schmidt am Mikrofon.

Drei Tage nach dem ersten Pflichtspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina kommt es in München am vierten Spieltag der UEFA Nations League zum Klassiker gegen die Niederlande – und das knapp fünf Wochen nach dem Hinspiel in Amsterdam, das 2:2 endete. Deutschland führt derzeit die Tabelle in der Liga A, Gruppe 3 mit vier Punkten aus zwei Spielen nur aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem punktgleichen Oranje-Team an.

Nach dem Live-Spiel sind weitere Partien vom vierten Spieltag der UEFA Nations League in der Zusammenfassung zu sehen, unter anderem die andere Partie aus der "deutschen" Gruppe A3 zwischen Bosnien-Herzegowina und Ungarn sowie die Spiele Belgien – Frankreich und Italien – Israel aus der Gruppe A2.

Am abschließenden sechsten Spieltag der UEFA Nations League tritt das DFB-Team am Dienstag, 19. November 2024, 20.45 Uhr, in Budapest gegen Ungarn an – "sportstudio live" im ZDF ist dann ab 20.15 Uhr auf Sendung. Wenn das deutsche Team nach den sechs Gruppenspielen auf Tabellenplatz 1 oder 2 steht, ist es für das Viertelfinale im März 2025 qualifiziert.

"sportstudio live" im ZDF wird mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.

