ZDF

ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 13. Oktober 2024, 22.15 Uhr

OPUS KLASSIK 2024

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten! Sonntag, 13. Oktober 2024, 22.15 Uhr OPUS KLASSIK 2024 Am 13. Oktober wird im Konzerthaus Berlin der OPUS KLASSIK 2024 verliehen. Gastgeberin Désirée Nosbusch führt durch den glanzvollen Galaabend mit internationalen Preisträgern. Das Konzerthaus wird dabei zur Bühne für herausragende Klassikstars: Zu den Preisträgern zählen unter anderen der weltweit bekannte Pianist Lang Lang ("Instrumentalist des Jahres") und die preisgekrönte Sopranistin Anna Prohaska ("Sängerin des Jahres"). Mit dem OPUS KLASSIK als "Sänger des Jahres" wird der Bariton Konstantin Krimmel ausgezeichnet. Weitere Preisträger des Abends sind Cellist Gautier Capuçon ("Instrumentalist des Jahres") und Gitarrist Marcin, der für seine besondere Interpretation der "Carmen"-Arie "Habanera" und einem effektvollen Video als "Videoclip des Jahres" ausgezeichnet wird. Die OPUS-Bühne wird ebenfalls von drei aufstrebenden Talenten in der Kategorie "Nachwuchskünstler" erobert: Cellistin Anastasia Kobekina, Pianist Bruce Liu und Geigerin María Dueñas ergänzen die Gala mit einem abwechslungsreichen Programm. Franziska Fleischanderl, die den Abend mit ihrem Zupfinstrument, dem Salterio, bereichert, wird für ihre "Konzerteinspielung" ausgezeichnet. Für das "Lebenswerk" wird die österreichische Sopranistin Gundula Janowitz geehrt, die in Rollen wie Mozarts Pamina und Gräfin Almaviva, Donna Anna und Fiordiligi brillierte. Für ein außergewöhnliches Finale sorgt Anna Lapwood, ausgezeichnet für ihre "Solistische Einspielung" an der Orgel. Neben den Liveauftritten werden weitere Preisträger in Video-Einspielern während der Sendung vorgestellt, um ihre besonderen Leistungen zu würdigen. Der festliche Abend im Konzerthaus Berlin wird vom Konzerthausorchester begleitet, unter der Leitung von Kevin John Edusei. Das Zusammenspiel von Désirée Nosbusch als Moderatorin, die gekonnt durch die Gala führt, und Comedian Fabian Köster, vor allem als Außenreporter aus der ZDF-"heute-show" bekannt, bewährt sich auch in diesem Jahr. Während Désirée Nosbusch mit ihrer Affinität zur Musik die Preisträgerinnen und Preisträger auf der Bühne würdigt, gewährt Fabian Köster einen Blick hinter die Kulissen der Welt der Klassik, indem er im Vorfeld einige der Stars besucht.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell