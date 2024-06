ZDF

ZDF-Programmhinweis

Samstag, 13. Juli 2024, 20.15 Uhr

Der Quiz-Champion

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten! Samstag, 13. Juli 2024, 20.15 Uhr Der Quiz-Champion Das härteste Quiz Deutschlands mit Johannes B. Kerner "Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner geht weiter. Es geht um alles oder nichts: Ein Kandidat stellt sich in spannenden Duellen fünf klugen Köpfen, um "Der Quiz-Champion" zu werden. Nur wer die Experten in Sport (Julia Scharf), Musik (Andrea Kiewel), Literatur und Sprache (Axel Milberg) und Zeitgeschehen (Ulrich Wickert) in ihren Spezialgebieten schlägt, kann 100.000 Euro gewinnen.

