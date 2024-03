ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 10/24

Mainz (ots)

Woche 10/24 Fr., 8.3. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Kann die Vernunft uns retten? 300 Jahre Kant Woche 11/24 So., 10.3. 23.45 Precht Bitte Ergänzung beachten: Woke - Wege zur Gerechtigkeit? Woche 12/24 So., 17.3. Bitte Programmänderung und Korrektur der Folgennummerierung beachten: 5.45 einfach Mensch Anna Osicki: Body Positivity (1) (Text und weitere Angaben s. 24.3.2024) (Weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen. "einfach Mensch: Stefan Rosenberger: Body Positivity (1)" wird auf So., 24.3.2024 verschoben.) Woche 13/24 So., 24.3. Bitte Programmänderung und Korrektur der Folgennummerierung beachten: 5.45 einfach Mensch Stefan Rosenberger: Body Positivity (2) (Text und weitere Angaben s. 17.3.2024) (Weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen. "einfach Mensch: Anna Osicki: Body Positivity (2)" wird auf So., 17.3.2024 vorgezogen.) Woche 14/24 Sa., 30.3. Bitte Programmänderung beachten: 3.55 Alex & Eve (VPS 3.54/HD/DD 5.1/UT) Alex Richard Brancatisano Eve Andrea Demetriades George Tony Nikolakopoulos Chloe Zoe Carides Salwa Helen Chebatte Bassam Simon Elrahi Regie: Peter Andrikidis Australien 2015 5.20- einfach Mensch (HD/UT) 5.35 Anna-Lena: Schaffe ich es auf den 1. Arbeitsmarkt? Film von Corinna Wirth (von 12.00 Uhr) Deutschland 2024 ("Code 999" entfällt.) So., 31.3. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 5.35 zdf.formstark (VPS 5.40) (Weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen.)

