ZDF-Programmänderung ab Woche 9/24

Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte Programmtext beachten!! Mittwoch, 6. März 2024, 22.15 Uhr Kampf um die Welt Deutschland und die Globalisierung Film von Michael Wech Die Havarie des Containerschiffes "Ever Given" blockiert 2021 den Suezkanal. Weltweite Lieferketten reißen. Nur ein Vorbote für die riesigen neuen Herausforderungen des Systems Globalisierung? In ...

