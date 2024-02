ZDF

ZDF-Programmhinweis

Freitag, 22. März 2024, 19.25 Uhr

Bettys Diagnose

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Freitag, 22. März 2024, 19.25 Uhr Bettys Diagnose Letzte Reise Betty denkt weiter darüber nach, dass es zwischen ihr und Walden wieder gefunkt hat. Als sie ein Gespräch zwischen ihm und Helen mithört, ist sie fassungslos. War alles Einbildung? Helena zieht ihren Plan durch: Sie will ein Kind von Walden. Dafür will sie sichergehen, dass Walden als Samenspender auch wirklich qualifiziert ist. Neben den medizinischen Untersuchungen steht auch ein IQ-Test an.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell