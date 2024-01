ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 5/24

Woche 5/24 So., 28.1. Bitte Programmänderung beachten: 18.00 Der Alte (VPS 17.59/HD/AD/UT) Der Mondkönig Hauptkommissar Richard Voss Jan-Gregor Kremp Annabell Lorenz Stephanie Stumph Tom Kupfer Ludwig Blochberger Dr. Franziska Sommerfeld Christina Rainer Julia Lulu Zhao Yun Huang Marilena Lieser Lilian Mazbouh Marc Kirzinger Florian Karlheim Gundula Stangassinger Johanna Bittenbinder Robert Obermüller Felix Hellmann Ralf Kirzinger David Paryla Uli Edelmann Raphael Rubino Dr. Piller Ercan Karacayli und andere Schnitt: Susann Wetterich Titelmusik: Eberhard Schoener Musik: Titus Vollmer Kamera: Roman Nowocien Buch: Martin Dolejš Regie: Herwig Fischer Gemeinschaftsproduktion von ZDF, ORF, SRF und ZDF Enterprises (Erstsendung 22.4.2022) Deutschland 2022 (Weiterer Ablauf ab 18.55 Uhr wie vorgesehen. "ZDF.reportage: Usedom im Winter" wird auf So., 11.2.2024, 18.00 Uhr verschoben. "Terra Xplore: Lebensbedrohlich - haben wir gefährliche Standards?" wird auf Di., 30.1.2024, 4.30 Uhr verschoben.) Di., 30.1. 12.10 * ZDF-Mittagsmagazin Bitte Änderung beachten: Moderation: Daniel Pontzen Bitte streichen: Mirjam Meinhardt ------------------------------ Bitte Programmänderung beachten: 4.30 Terra Xplore (VPS 4.29) Brauchen wir ein neues "Normal"? (Text und weitere Angaben s. 28.1.2024) 5.00- hallo deutschland (VPS 5.05) 5.30 ("Deutschland von oben" entfällt.) Woche 6/24 So., 4.2. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Achtung, Messerstecher! Gewalt auf unseren Straßen Film von Sebastian Galle und Torsten Stahlhut Deutschland 2024 ------------------------ Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Achtung, Messerstecher! Gewalt auf unseren Straßen Film von Sebastian Galle und Torsten Stahlhut (von 18.00 Uhr) Deutschland 2024 Woche 7/24 So., 11.2. Bitte Änderung beachten: 18.00 ZDF.reportage Usedom im Winter (Text und weitere Angaben s. 28.1.2024) ("ZDF.reportage: Bye-bye, Uni" wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.) Woche 9/24 So., 25.2. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Heizungs-Schock Wie teuer ist warm? Film von Enrico Demurray, Angelika Wörthmüller und Charlotte Gerling Deutschland 2024 Woche 10/24 So., 3.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Cooles Camping Winter im Wohnmobil Film von Jessica Liss und Jovanna Weber Deutschland 2024 ------------------------ Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Cooles Camping Winter im Wohnmobil Film von Jessica Liss und Jovanna Weber (von 18.00 Uhr) Deutschland 2024

