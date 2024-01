ZDF

ZDFneo-Programmänderung Woche 04/24 bis Woche 08/24

Mainz (ots)

Woche 04/24 Donnerstag, 25.01. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 0.10 Neo Ragazzi Talkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt 0.55 MAITHINK X - Die Show Die Tricks der Kosmetikindustrie 1.30 neoriginal Survivors Arianna 2.20 neoriginal Survivors Die Rückkehr 3.10 neoriginal Survivors Zurück ins Leben 4.05 neoriginal Survivors Malika 5.00 neoriginal Survivors Freundschaften 5.50 neoriginal -6.45 Survivors Mörder Woche 06/24 Samstag, 03.02. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 23.10 Sag' kein Wort (Don't Say A Word) (Text und weitere Angaben s. 17.2.2024) 0.55 Obsessed (von 20.15 Uhr) 2.35 Red Eye - Nachtflug in den Tod (Red Eye) (von 21.55 Uhr) 3.50 Sag' kein Wort (Don't Say A Word) (von 23.10 Uhr) 5.35 Terra X -6.20 Unser grüner Planet Wüsten (Der Spielfilm „Der eisige Tod“ wurde auf Samstag, 17.2.2024, verschoben.) Woche 08/24 Samstag, 17.02. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 23.25 Der eisige Tod (Wind Chill) (Text und weitere Angaben s. 3.2.2024) 0.50 Vertrauter Feind (Devil's Own) (von 21.45 Uhr) 2.35 Der eisige Tod (Wind Chill) (von 23.25 Uhr) 4.00 Twisted - Der erste Verdacht (Twisted) (von 20.15 Uhr) 5.35 Terra X -6.20 Eine Erde - viele Welten Wüsten (vom 16.4.2017) (Der Spielfilm „Sag‘ kein Wort“ wurde auf Samstag, 3.2.2024, vorgezogen.) Sonntag, 18.02. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 3.25 neoriginal Riding in Darkness Was niemand sieht... 4.10 neoriginal Deadlines Befiehl du deine Wege 4.30 neoriginal Deadlines My All (Weiterer Ablauf ab 5.00 Uhr wie vorgesehen.) Montag, 19.02. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 6.30 Terra Xplore Gentechnik als Lösung für die Landwirtschaft? (ZDF 21.1.2022) …………………………………… 1.10 Die Anstalt Politsatire mit Max Uthoff und Claus von Wagner (ZDF 13.2.2024) 1.55 Terra X Wunderwelt Chemie Die Magie der Verwandlung 2.40 Terra X Wunderwelt Chemie Die Elemente des Lebens 3.20 Terra X Supercodes - Die geheimen Formeln der Natur 4.05 Terra X Sternstunden der Evolution mit Dirk Steffens 1. Der Anfang von allem 4.50 Terra X Sternstunden der Evolution mit Dirk Steffens 2. Untergang und Neubeginn 5.35 Terra X -6.20 Sternstunden der Evolution mit Dirk Steffens 3. Die großen Rätsel (Die Sendung „Terra Xplore: Wie lange ist „Hotel Mama“ okay?“ um 6.30 Uhr entfällt.) Dienstag, 20.02. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 6.20 Terra Xplore Ist das Böse auch in Dir? (ZDF 6.8.2023) 6.45 Die Wicherts von nebenan Eine nette Überraschung 7.35 Die Küchenschlacht Mario Kotaska sucht den Spitzenkoch (ZDF 19.2.2020) (Die Sendung „Dinge erklärt – Kurzgesagt“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen.)

