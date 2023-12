ZDF

"Ein Herz für Kinder" live im ZDF: Bryan Adams, Michelle Hunziker, Roland Kaiser und viele mehr

Am Samstag, 9. Dezember 2023, 20.15 Uhr, präsentiert Johannes B. Kerner die TV-Gala "Ein Herz für Kinder", die erfolgreichste Spendensendung im deutschen Fernsehen. Gemeinsam mit mehr als 80 prominenten Gästen stellt er nationale und internationale Hilfsprojekte vor und sammelt Spenden für Kinder in Not – live im ZDF.

Wie wichtig jede Spende ist, zeigen unter anderem Katarina Witt, Wladimir und Vitali Klitschko, Verona Pooth sowie Anna Loos, die die Patenschaften für je eines der Spendenprojekte aus aller Welt übernommen haben. An den Spendentelefonen sitzen Jan Josef Liefers, Luise Bähr, Julia Beautx, twenty4tim, Hannes Jaenicke, Anna Ermakowa, Barbara Wussow, Valerie Niehaus, Katja Krasavice, Henry Maske, Saliha "Sally" Özcan, Tahnee, Sophia Thomalla und viele mehr, die die Anrufe persönlich entgegennehmen. Aus der Politik werden Karl Lauterbach, Bundesminister für Gesundheit, der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder sowie Bundesfinanzminister Christian Lindner dabei sein.

Für musikalische Unterhaltung sorgt unter anderen Bryan Adams, Michelle Hunziker und Roland Kaiser erwärmen die Herzen im Duett mit "Baby, it‘s cold outside". Und auch Vicky Leandros, The BossHoss und Zoe Wees sorgen mit ihren Auftritten für einen stimmungsvollen Abend.

Online kann für die Kinder unter www.ein-herz-fuer-kinder.de gespendet werden, die Telefon-Hotline, die während der Sendung angezeigt wird, ist ab Samstag, 9.00 Uhr unter 01802 – 10 10 10 (sechs Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen) erreichbar.

