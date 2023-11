ZDF

"New8": ZDF stellt erste Serienprojekte vor

Nach dem Startschuss für die Kooperation zwischen acht öffentlich-rechtlichen Sendern vor sechs Wochen in Rom, wurden heute in London im Rahmen des Branchentreffs London Content erste Projekte der neuen fiktionalen Zusammenarbeit vorgestellt. Die Partner der "New8" – SVT (Schweden), DR (Dänemark), YLE(Finnland), RUV (Island), NRK (Norwegen), VRT (Flandern, Belgien), NOP (Niederlande) und ZDF – koproduzieren pro Jahr acht fiktionale Serien, um über Ländergrenzen hinweg in einen Austausch von hochwertigen Serien zu kommen, die die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln.

Mit den Serien "Kabul" und "Push" bringt das ZDF zwei Projekte in die Zusammenarbeit ein, für die der Sender die Federführung übernimmt. Die Dramaserie "Kabul" setzt mit den Ereignissen des 14. August 2021 ein: Während die Taliban vor den Toren der Stadt stehen, bereitet Frankreich die Evakuierung seiner Botschaft vor. Doch der plötzliche Fall Kabuls am nächsten Tag durchkreuzt alle Pläne – französische, italienische, deutsche und amerikanische Diplomaten und die Polizei müssen die Evakuierung Hunderter afghanischer und internationaler Flüchtlinge zum Flughafen improvisieren. Produziert wird die Serie von 2425 und Cinétévé, die Drehbücher für insgesamt sechs Folgen á 52 Minuten stammen von Olivier Demangel and Thomas Finkielkraut. Die Regie übernehmen Kasia Adamik and Olga Chajdas. Frank Seyberth und Wolfgang Feindt haben die verantwortliche Redaktion im ZDF.

"Push" lautet der Titel der zweiten Serie, die Beruf und Alltag dreier Hebammen zum Thema macht: Jeden Tag bewirken sie kleine Wunder und sind entscheidend für einen der emotionalsten, unvorhersehbarsten und herausforderndsten Momente im Leben einer Frau – Hebammen unterschiedlichen Alters, die ihren Job lieben, aber beruflich und privat vor großen Herausforderungen stehen. Die Serie ist eine Produktion der Bantry Bay Productions GmbH, die Idee und die Drehbücher stammen von Luisa Hardenberg, für die Inszenierung zeichnen Katja Benrath und Mia Maariel Meyer verantwortlich. In Deutschland ist die Ausstrahlung in ZDFneo geplant, die Redaktion im ZDF haben Diana Kraus und Eva Klöcker. Die ZDFneo-Koordination liegt bei Christiane Meyer zur Capellen.

Als Koproduzent ist das ZDF zudem an einer weiteren Serie der "New8" beteiligt: Zusammen mit dem dänischen öffentlich-rechtlichen Sender DR, der deutschen X Filme Creative Pool und der dänischen Produktionsfirma True Content Entertainment arbeitet das ZDF derzeit an "The CumEx Files" (Arbeitstitel) über den internationalen Steuerbetrug von noch nie dagewesenem Ausmaß: Nach aktuellen Schätzungen hat der Skandal weltweit einen Schaden von mehr als 150 Milliarden Euro verursacht. Jahrelang hat hier ein perfides Netzwerk aus Banken, Anwälten und Superreichen mit Hilfe des sogenannten Dividendenstrippings die Staatskassen in Deutschland und Europa geschröpft. Für die Drehbücher zeichnet Jan Schomburg als Headautor verantwortlich, die Regisseure Dustin Loose und Kaspar Munk werden insgesamt acht Folgen inszenieren. Die verantwortliche Redaktion im ZDF liegt bei Simone Emmelius und Katharina Kremling.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell