ZDF-Programmänderung ab Woche 40/23

Mainz (ots)

Woche 40/23 Mo., 2.10. 18.00 Neue Folgen SOKO Potsdam Bitte Korrektur beachten: Regie: Aki Wegner Bitte streichen: Ann-Christin Bitte Korrektur auch an folgenden Terminen beachten: Mo., 9.10.2023, 18.00 Uhr Mo., 16.10.2023, 18.00 Uhr, sowie 4.25 Uhr Di., 3.10. 19.20 Am Puls mit Mitri Sirin Bitte Ergänzung beachten: Wie viel Einheit haben wir erreicht? (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 4.35 Uhr beachten.) Woche 41/23 Sa., 7.10. 13.40 Inga Lindström: Die Frau am Leuchtturm Bitte streichen: Audiodeskription So., 8.10. Bitte nochmalige Änderung beachten: 9.03 37°Leben (HD/UT) Generation Gönn dir? - Zwischen Genuss und Verantwortung (Erstsendung 6.11.2022) Deutschland 2022 ("37°Leben: Seenotrettung aus der Luft" entfällt.) --------------------------------- 20.20 Herzkino Ein Sommer auf Malta Bitte korrekte Schreibweise beachten: Schnitt: Anja Lüdcke Bitte streichen: Lüdge Woche 44/23 Mo., 30.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.15 Montagskino Adrenalin Terminator: Dark Fate 0.10 heute journal update (VPS 0.20) 0.25 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.35) Schlaf 2.00 Unter anderen Umständen - Über den Tod hinaus (VPS 2.10) 3.30 Unter anderen Umständen - Lügen und Geheimnisse (VPS 3.40) 5.00- hallo deutschland (VPS 5.10) 5.30

