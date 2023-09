ZDF

phoenix stärkt parlamentarische Berichterstattung

ZDF-Intendant Himmler: Sender spielt wichtige Rolle für die Demokratie

phoenix hat seinen Fokus noch stärker auf die parlamentarische Berichterstattung ausgerichtet. Der Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF hat seit Jahresbeginn bereits mehr als 200 Stunden live aus dem Deutschen Bundestag berichtet. Zusätzlich verbreitet der Sender Interviews und besondere Redebeiträge online, vor allem auf YouTube und dem phoenix-Instagram-Kanal "Home of Parliament" (mehr als 24.000 Follower), der sich ausschließlich mit dem Deutschen Bundestag und dem Europäischen Parlament beschäftigt.

Einen Spitzenplatz nimmt phoenix auch bei der Berichterstattung über die Europäische Union ein: Kein anderer Sender informiert in Europa linear oder online so umfangreich über die EU. Bei den kommentierten Übertragungen aus dem Parlament in Straßburg und Brüssel erreichte phoenix mit 35 Stunden in den ersten sechs Monaten des Jahres einen neuen Höchststand.

"phoenix wird vom Publikum zu Recht als der deutsche Parlamentssender wahrgenommen. Er zeigt, wie eine lebendige Demokratie funktioniert. Unverstellt, direkt und glaubwürdig. In Zeiten von Fake News und gesellschaftlichen Krisen ist das wichtiger denn je", sagte ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler vor dem Fernsehrat in Mainz.

Ein Angebot, das über alle Zielgruppen hinweg geschätzt wird, wie die stetig wachsende Nutzung der phoenix-Angebote im Netz zeigt. Auf YouTube folgen phoenix inzwischen mehr als 350.000 Menschen – Ende 2022 lag diese Zahl noch bei rund 320.000. Auf X (vormals Twitter) verzeichnet der Ereignis- und Dokumentationskanal fast 190.000 Follower, mehr als 170.000 sind es mittlerweile bei Facebook.

