Hape Kerkeling zu Gast bei "maybrit illner" im ZDF

"Freiheit nur für meine Meinung – müssen wir wieder streiten lernen?" ist das Thema bei "maybrit illner" am Donnerstag, 20. Juli 2023, 22.15 Uhr im ZDF. Zu Gast bei Maybrit Illner sind der Entertainer und Autor Hape Kerkeling, die Politikwissenschaftlerin Düzen Tekkal, die queere Influencerin Leonie "Löwenherz" Plaar und der Philosoph Julian Nida-Rümelin.

Gendern, canceln, Wokeness: "Alte weiße Männer" im Kulturkampf mit der Generation Z – Linksliberale, städtische Akademiker mit Menschen, die sich selbst normal nennen. Die Gesellschaft scheint gespalten – im Denken und im Reden. Statt offenem Gespräch herrscht viel offene Feindseligkeit.

Welche Begriffe sind umstritten? Wie spricht und schreibt man geschlechtergerecht? Worüber darf man lachen und worüber nicht? Mit wem und vor allem wie lohnt sich das Streiten? Wer darf sich wozu äußern? Wie viel Rücksicht und Vorsicht nutzen dem demokratischen Diskurs und wie viel schaden ihm?

Mit dieser Ausgabe verabschiedet sich der ZDF-Polittalk in die Sommerpause. Am Donnerstag, 31. August 2023, 22.15 Uhr, geht "maybrit illner" im ZDF wieder auf Sendung.

