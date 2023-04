ZDF

ZDFneo-Programmänderung

Mainz (ots)

Woche 16/23 Donnerstag, 20.04. 22.15 Studio Schmitt Late-Night-Show Bitte Ergänzung beachten: Zu Gast: Maximilian Mundt (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 23.45 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Freitag, 21.04.2023, Sonntag, 23.04.2023 und Montag, 24.04.2023 beachten.) Woche 17/23 Donnerstag, 27.04. 22.15 Studio Schmitt Late-Night-Show Bitte Ergänzung beachten: Zu Gast: Luisa Neubauer (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 23.45 Uhr sowie die Ausstrahlung am Sonntag, 30.04.2023 beachten.) Woche 18/23 Donnerstag, 04.05. 22.15 Studio Schmitt Late-Night-Show Bitte Ergänzung beachten: Zu Gast: Kelvyn Colt (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 23.45 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Sonntag, 07.05.2023 und Montag, 08.05.2023 beachten.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell