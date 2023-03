ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 13/23

Mainz (ots)

Woche 13/23 Mo., 27.3. Bitte Ergänzung beachten: 19.25 WISO spezial Warnstreik in Deutschland Di., 28.3. Bitte Ergänzung beachten: 21.00 frontal spezial Teuer Wohnen – Wenn das Zuhause zum Luxus wird Mi., 29.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 ZDFzoom (HD/UT) Keine Lehrer! Kein Plan? Schulchaos in Deutschland Film von Sibylle Bassler und Nicolai Piechota Kamera: Werner Bachor, Michael Barthelmess Deutschland 2023 Do., 30.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 12.35 drehscheibe (VPS 12.10/HD) Der Ermittler - Kunsträubern auf der Spur Film von Maurice Philip Remy Deutschland 2023 Woche 16/23 Mo., 17.4. 20.15 Der Fernsehfilm der Woche Im Schatten der Angst - Du sollst nicht lügen Bitte Korrektur bei Rolle / Darsteller beachten: Karla Eckhardt Julia Koschitz Woche 17/23 So., 23.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Wie werde ich Millionär Erfolg mit Poker, Beauty, Social Media Film von Hilmer Rolff und Martina Falz Deutschland 2023 ___________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Wie werde ich Millionär Erfolg mit Poker, Beauty, Social Media Film von Hilmer Rolff und Martina Falz (von 18.00 Uhr) Deutschland 2023 Woche 18/23 So., 30.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Alltag im Jobcenter Zwischen Beratung und Burnout Film von Anja Leuschner und Franca Leyendecker Deutschland 2023 _______________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 4.55 ZDF.reportage (HD/UT) Alltag im Jobcenter Zwischen Beratung und Burnout Film von Anja Leuschner und Franca Leyendecker (von 18.00 Uhr) Deutschland 2023

