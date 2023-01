ZDF

"heute-show" und "ZDF Magazin Royale" zurück aus der Winterpause

Jan Böhmermann und das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld auf großer Intergalactic Tour

Mainz (ots)

Die ZDF-"heute-show" meldet sich am Freitag, 20. Januar 2023, 22.30 Uhr, mit "heute-show spezial: Deutschland kriegt die (Energie)-Krise" zurück aus der Winterpause. In der "spezial"-Ausgabe gehen Lutz van der Horst und Fabian Köster der Frage nach, was in der deutschen Energiepolitik schieflief, schiefläuft und noch schieflaufen wird.

Am Freitag, 27. Januar 2023, 22.30 Uhr, meldet sich Oliver Welke dann wieder aus dem "heute-show"-Studio und begrüßt in der ersten Ausgabe 2023 Valerie Niehaus, Holger Stockhaus, Martin Klempnow und Friedemann Weise.

Am Freitag, 27. Januar 2023, 23.00 Uhr, präsentiert das "ZDF Magazin Royale" ein exklusives Live-Konzert der aktuellen "Ehrenfeld Intergalactic Tour 2023" mit Jan Böhmermann und dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Im "ZDF Magazin Royale – Ehrenfeld Intergalactic" begeben sich Jan Böhmermann und das Orchester unter der Leitung von Lorenz Rhode auf eine Reise durch das musikalische Multiverse des "ZDF Magazin Royale" und spielen Tracks aus sechs Jahren musikalischer Fernsehkultur. Sie laden ein zu einem einzigartigen politischen Liederabend; einer Show voller hochansteckender Aprés-Ski-Hits, furchtloser Polizistensöhne, geheimnisvoller Special-Guests und einer Extraportion Herz, Faust und Zwinkerzwinker! Eine 60-minütige Langversion des Konzerts vom 18. Januar 2023 aus dem RuhrCongress in Bochum ist ab 27. Januar 2023, ab 20.00 Uhr, in der ZDFmediathek und der 3sat-Mediathek abrufbar.

Am Freitag, 2. Februar 2023, 23.00 Uhr, widmen sich Jan Böhmermann und sein Teamim "ZDF Magazin Royale" dann wieder in gewohnter Late-Night-Manier der satirischen Aufarbeitung gesellschaftspolitischer Fragen und Themen.

