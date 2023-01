ZDF

Das zweite Hauptrundenspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen die Niederlande ist live im ZDF zu sehen. Am Samstag, 21. Januar 2023, 20.15 Uhr, begrüßt ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein die Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF zu "sportstudio live" aus Kattowitz. Als ZDF-Handball-Experte ist erneut Sören Christophersen dabei, Live-Reporter der Partie ist Martin Schneider, an seiner Seite Co-Kommentator Markus Baur, Handball-Weltmeister von 2007 und aktueller Trainer des Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen. In der Halbzeitpause gegen 21.10 Uhr ist das "heute journal" mit Marietta Slomka im ZDF zu sehen. Die DHB-Auswahl startet nach drei Siegen in drei Vorrundenpartien mit vier Punkten in die WM-Hauptrunde, in der nun die Spiele gegen Argentinien, Niederlande und Norwegen anstehen. Die zwei besten Teams in den vier Hauptrunden-Gruppen erreichen jeweils das Viertelfinale. Sollte die deutsche Nationalmannschaft das Viertelfinale erreichen, überträgt das ZDF am Mittwoch, 25. Januar 2023, diese erste K.o.-Partie. Direkt im Anschluss an die Live-Übertragung aus Kattowitz geht ab 22.15 Uhr im ZDF "das aktuelle sportstudio" mit Moderator Jochen Breyer auf Sendung. Dort rückt neben der Handball-WM die Fußball-Bundesliga in den Fokus, die nach der WM und der anschließenden Winterpause am kommenden Wochenende den Spielbetrieb wieder aufnimmt – mit dem 16. Spieltag. Im "aktuellen sportstudio" ist das Topspiel am Samstagabend zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen in der ersten Free-TV-Zusammenfassung zu sehen. Hinzu kommen die Berichte von den fünf Bundesliga-Partien am Samstagnachmittag sowie vom Freitagsspiel RB Leipzig – FC Bayern München. Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive Pressemappe " Handball-WM 2023": https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live Die Handball-WM in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/50GU/ "das aktuelle sportstudio" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/nvd/

