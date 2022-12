ZDF

Herzkino-Roadmovie "Ein Taxi zur Bescherung" mit Dietmar Bär im ZDF

Es weihnachtet sehr im Herzkino: mit dem komödiantischen Roadmovie "Ein Taxi zur Bescherung". Es wird am vierten Advent, 18. Dezember 2022, um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt und ist bereits in der ZDFmediathek abrufbar. In den Hauptrollen zu sehen sind Dietmar Bär, Max Riemelt, Gabriele Völsch, Marlene Tanczik und Nhung Hong. Regisseur Dirk Kummer inszenierte den 90-Minüter nach dem Drehbuch von Claudia Matschulla und Arnd Mayer. Die weihnachtliche Geschichte beginnt mit einem lukrativen Auftrag für den Hamburger Taxifahrer Axel Parschke (Dietmar Bär). Er soll den nach einem Unfall erblindeten IT-Analysten Jan Olsmer (Max Riemelt) ins Erzgebirge kutschieren, weil dieser dort seine Internetbekanntschaft treffen möchte. Eine Fahrt, die für den (nach langen Ehejahren geschiedenen) Taxi-Mann zu einer emotionalen Reise in ein neues Leben wird. Auch die Mettenschicht der Bergmänner, ein traditioneller weihnachtlicher Brauch aus dem Erzgebirge, ist ein Schauplatz der Handlung. "Ein Ritual, das ich vorher nicht kannte", gibt Hauptdarsteller Dietmar Bär zu und erklärt: "Das Weihnachtsfest an der letzten Schicht an Heiligabend kommt aus einer Zeit, in der die Menschen wirklich am Heiligabend noch arbeiten gingen. Wo es noch eine Sieben-Tage-Woche gab." Ein besonderes Erlebnis war das Taxifahrzeug für den Oldtimer-Fan Dietmar Bär. "Ein Liebhaberstück aus DDR-Zeiten, ein generalüberholter Barkas", verrät Regisseur Dirk Kummer. "Er spielt in dem Film auch eine gewichtige Rolle." Ansprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 089 – 9955-1352; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108,pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/eintaxizurbescherung Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pressemappe/ein-taxi-zur-bescherung "Ein Taxi zur Bescherung" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/V9Yl/

