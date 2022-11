ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 48/22

Mainz (ots)

Woche 48/22 Mi., 30.11. Bitte neuen Ausdruck beachten: 16.00 sportstudio live - FIFA WM 2022 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Tunesien - Frankreich Vorrunde Gruppe D Übertragung aus al-Rayyan/Katar Reporterin: Claudia Neumann In der Halbzeitpause: gegen 16.45 heute Xpress (VPS 16.50/HD/UT) ___________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 20.00 sportstudio live - FIFA WM 2022 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Polen - Argentinien Vorrunde Gruppe C Übertragung aus Doha/Katar Reporter: Oliver Schmidt In der Halbzeitpause: gegen 20.45 heute journal (HD/UT) Wetter Moderation: Anne Gellinek

