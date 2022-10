ZDF-Programmänderung ab Woche 43/22

ZDF

Woche 43/22 Mi., 26.10. 23.00 sportstudio UEFA Champions League Gruppenphase, 5. Spieltag Bitte Ergänzung beachten: Experte: Per Mertesacker Woche 44/22 Sa., 29.10. Bitte Programmänderung ab 10.25 Uhr beachten: 10.25 Notruf Hafenkante 11.10 SOKO Stuttgart (VPS 11.09/HD/UT) Klug & perfide Martina Seiffert Astrid M. Fünderich Joachim Stoll Peter Ketnath Rico Sander Benjamin Strecker Selma Kirsch Yve Burbach Michael Kaiser Karl Kranzkowski Jan Arnaud Mike Zaka Sommerfeldt Prof. Dr. Lisa Wolter Eva Maria Bayerwaltes und andere Buch: Klaus Arriens, Thomas Wilke Regie: Michael Wenning (Erstsendung 5.11.2015) Deutschland 2015 11.50 heute Xpress (VPS 11.25) 11.55 einfach Mensch (VPS 11.10) zu Sa., 29.10. 12.10 Ihr mich auch (HD/UT) Komödie Hannah Herzog Rita Russek Matthias Schröder Michael Wittenborn Peter Arnold Urs Peter Halter Jenny Clemens Linda Pöppel Jonathan Engelhard Götz Schubert Astrid Schultheiß Nadja Becker Günther Waldorf Gerhard Garbers und andere Schnitt: Barbara von Weitershausen Musik: Biber Gullatz, Andreas Schäfer Kamera: Hans-Günther Bücking Buch: Annemarie Schoenle Regie: Hans-Günther Bücking (Erstsendung 1.11.2010) Deutschland 2010 (Weiterer Ablauf ab 13.40 Uhr wie vorgesehen. "sportstudio live: Alpiner Ski-Weltcup - Abfahrt Männer" entfällt. "sportstudio live: FIFA WM 2022 - Fußball-Fieber - Das WM-Magazin" verschiebt sich auf So., 30.10.2022, um 11.35 Uhr.) So., 30.10. Bitte Programmänderung und Ausdruck ab 11.30 Uhr beachten: 11.30 heute Xpress 11.35 sportstudio live (VPS 11.34) FIFA WM 2022 Fußball-Fieber - Das WM-Magazin Katar - drei Wochen vor der WM (Text und weitere Angaben s. Sa., 29.10.2022, 13.15 Uhr.) 12.00 sportstudio live (VPS 13.10) FIFA WM 2022 Fußball-Fieber - Das WM-Magazin 12.25 Bares für Rares – Lieblingsstücke (VPS 13.40/HD/UT) Die Trödel-Show mit Horst Lichter (Erstsendung 26.4.2020) Deutschland 2020 (Weiterer Ablauf ab 14.10 Uhr wie vorgesehen. "sportstudio live: Alpiner Ski-Weltcup - Abfahrt Männer" entfällt.) Mi., 2.11. 23.00 sportstudio UEFA Champions League Gruppenphase, 6. Spieltag Bitte Ergänzung beachten: Experte: Per Mertesacker Woche 47/22 So., 20.11. 23.40 Precht Bitte Ergänzung beachten: Richard David Precht im Gespräch mit Ortwin Renn

