ZDF

ZDF-Programmhinweis

Samstag, 12. November 2022, 12.00 Uhr

einfach Mensch

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Samstag, 12. November 2022, 12.00 Uhr einfach Mensch Lili: Schließt mich nicht aus! Film von Marion Mück-Raab "Es gibt Tage, da wünsche ich mir, im Rollstuhl zu sitzen." Lili ist 36 Jahre alt. Depressionen, starke Gelenkschmerzen und ein seltener Gendefekt machten sie zur Frührentnerin. Für Lili ist es schwer, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben: Ihr fehlen durch die Frühverrentung nicht nur finanzielle Mittel, ihr fehlt auch Kraft. Sie hat Angst, ohne Begleitung rauszugehen, weil sie fürchtet, in kritische Situationen zu geraten. Zurzeit arbeitet Lili stundenweise im Wiesbadener Bücherbasar, ein soziales Projekt, das Menschen mit einer Beeinträchtigung eine Beschäftigung bietet. Über diese Arbeit ist sie sehr glücklich. Sie hat eine Aufgabe, die ihr Spaß macht, und einen Job, bei dem sie keine Angst haben muss. Sie darf monatlich 100 Euro verdienen, wenn es mehr wird, wird es ihr angerechnet. Dass diese Freigrenze für Menschen wie sie nicht erhöht werden kann, versteht sie nicht. Diese Folge "einfach Mensch" ist bereits am Vortag der Ausstrahlung ab 12.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar. Weitere Informationen sind zu finden unter www.einfachmensch.zdf.de. Die Sendereihe entsteht in Kooperation mit der "Aktion Mensch".

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell