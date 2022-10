ZDF

"Blauer Panther – TV & Streaming Award" 2022: Drei Auszeichnungen für das ZDF

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Drei Preise beim "Blauer Panther – TV & Streaming Award" 2022 (ehemals: Bayerischer Fernsehpreis) gingen am Mittwochabend, 19. Oktober 2022, an das ZDF. In der Kategorie Entertainment wurde Anna-Lena Zwez als Executive Producerin der Langzeitdoku "Don't Stop the Music Kids" mit Comedian und Musiker Bülent Ceylan ausgezeichnet. Kann Musik und gemeinsames Musizieren einen positiven Einfluss auf soziale Kompetenz, Selbstbewusstsein und Lernverhalten haben? Grundschulkinder der Berliner Gemeinschaftsschule "Campus Efeuweg" lernen ein Instrument oder singen im Chor und werden dabei von Comedian und Musiker Bülent Ceylan begleitet. Die Langzeitdoku entstand im Auftrag des ZDF (Produktion: Redseven Entertainment GmbH). Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF: Katharina Galle und Dorothee Herrmann. Der Blaue Panther in der Kategorie Kultur/Bildung ging an Jo Schück und Salwa Houmsi für die Moderation des Debattenformats "13 FRAGEN". Zwei Hosts, sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ein riesiges Spielfeld und 13 gesellschaftlich brisante Fragen: Mit "13 FRAGEN" ist ZDFkultur im September 2020 online gestartet. Dort treffen sich sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit unterschiedlichen Meinungen in der Halle einer ehemaligen Berliner Brauerei auf einem gemeinsamen Spielfeld und diskutieren über kontroverse Themen aus Gesellschaft und Politik. Die Gastgeber: Journalist und Moderator Jo Schück – bekannt unter anderem durch die ZDF-Sendung "aspekte" – und Salwa Houmsi, die als Journalistin und Moderatorin unter anderem an der mehrfach ausgezeichneten Webvideo-Reihe "Jäger & Sammler" mitgewirkt hat. Sie teilen die Gäste anhand ihrer Einstellung zum jeweiligen Thema in zwei Gruppen ein. Ziel ist es, im Verlauf von 13 hitzig diskutierten Fragen, alle sechs Teilnehmer ins Mittelfeld und somit zu einem Kompromiss zu führen. Die Reihe "13 FRAGEN"(Produktion: Hyperbole) ist Teil des digitalen Kulturangebots des ZDF und wurde von ZDFkultur als Online-First-Format für den YouTube-Kanal von ZDFheute Nachrichten entwickelt. Redaktion: Stefan Münker. Den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten erhielt Markus Lanz. Markus Söder würdigte damit die prägenden Leistungen von Markus Lanz im deutschen Fernsehen. Markus Lanz sei ein kluger, hartnäckiger und immer akribisch vorbereiteter Talkmaster. Mit seiner Sendung bringe er seinem Publikum auch komplexe Debatten und Themenlagen verständlich und unterhaltsam nahe. Dabei begegne er seinen Gesprächspartnern mit einer geradezu trügerischen Leichtigkeit, bei der sich sein Gegenüber nicht in Sicherheit wiegen sollte. So mancher Gast sei ihm so in die sprichwörtliche Falle gegangen – zum großen Vergnügen der Zuschauer. Der "Blaue Panther – TV & Streaming Award" 2022 in der 3satMediathek: https://3sat.de/kultur/kultur-in-3sat/blauer-panther-100.html Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell