ZDF

ZDF-Programmhinweis Woche 45/22

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Mittwoch, 9. November 2022, 20.15 Uhr Aktenzeichen XY... ungelöst Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe Mord im Rotlichtmilieu Eine Prostituierte fällt einem brutalen Mörder in die Hände. Auch 16 Jahre später ist die Tat ungeklärt. Die Polizei setzt Profiler ein und gewinnt interessante neue Erkenntnisse. Überfall auf Wettbüro Ein junger Mann springt als Aushilfe in einem Wettbüro ein. Kurz vor Feierabend stürmen bewaffnete Täter herein und verlangen nach dem Tresor. Doch es gibt keinen. In der Gewalt von Räubern Zwei Männer geben vor, für einen Energieversorger zu arbeiten. Ein alter Mann lässt sie ins Haus. Kurz darauf beginnt für den Senioren eine Tortur. Mit Kabelbinder getötet Ein 86-Jähriger führt ein zurückgezogenes, bescheidenes Leben, dennoch gerät er ins Visier von mindestens einem Räuber. Der Senior ist dem brutalen Überfall hilflos ausgeliefert. Am Ausgang abgefangen Nach Feierabend gibt es für den Mitarbeiter einer Postfiliale eine böse Überraschung: Eine unbekannte Person wartet am Ausgang auf ihn und bedroht ihn mit einer Schusswaffe. Der XY-Preis Ein 17-jähriges Mädchen wird im Bus von einem Mann bedrängt und später auf offener Straße attackiert. Ein Familienvater wird aufmerksam. Er schreitet ein und ist nun für den XY-Preis nominiert.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell