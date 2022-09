ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 38/22

Mainz (ots)

Woche 38/22 So., 18.9. Bitte nochmalig geänderten Programmablauf ab 3.05 Uhr beachten: 3.05 Better Call Saul (VPS 3.00) 3.55 Ostfriesenkiller (VPS 3.45) 5.25- zdf.formstark (HD) 5.30 Deutschland 2022 ("Filmgorillas" entfällt.) Woche 42/22 Mo., 17.10. 18.00 SOKO Potsdam Bitte Folgentitel-Korrektur beachten: Wer einmal lügt Bitte streichen: Gefährliche Lügen Mi., 19.10. 20.15 sportstudio live DFB-Pokal, 2. Runde (VPS 20.14) FC Augsburg – FC Bayern München . . . Bitte Ergänzungen beachten: Reporter: Béla Réthy Co-Kommentator: Hanno Balitsch Moderation: Jochen Breyer Experte: Per Mertesacker

