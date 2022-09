ZDF

"Der Quiz-Champion" im ZDF: Johannes B. Kerner moderiert Spenden-Special für Deutsche Krebshilfe

"Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner meldet sich am Samstag, 10. September 2022, um 20.15 Uhr mit einer Spezial-Ausgabe im ZDF zurück: In "Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special" setzen sich in einer außergewöhnlichen Verbindung aus Quiz und Spendensendung zahlreiche Prominente für die Deutsche Krebshilfe ein. "Die Deutsche Krebshilfe leistet großartige Arbeit, und ich freue mich darauf, sie gemeinsam mit vielen tollen Prominenten, an einem außergewöhnlichen Quizabend zu unterstützen", sagt Johannes B. Kerner. In Gesprächen und Einspielern wird die vielfältige Arbeit der Deutschen Krebshilfe vorgestellt. Johannes B. Kerner begrüßt verschiedene Gäste im Studio und würdigt besondere Initiativen zur Verbesserung der Versorgung krebskranker Menschen und ihrer Angehörigen. Während der Sendung nehmen Prominente im Studio die Spendenanrufe der Zuschauerinnen und Zuschauer entgegen, darunter Jens Riewa, Ilka Bessin, Pascal Hens, Joachim Llambi, Jule Nagel und Frank Zander. Auch Anne-Sophie Mutter, die Präsidentin der Deutschen Krebshilfe, ist an diesem Abend live dabei. Während die Anrufe eingehen, wird gequizzt: Johann Lafer, Wigald Boning, Katarina Witt, Michael "Bully" Herbig und Barbara Hahlweg stellen in unterhaltsamen und spannenden Quizrunden Paul Panzer, Anna Loos und Mike Krüger auf eine harte Probe. Diese müssen versuchen, sich gegen die Experten durchzusetzen, um neuer "Promi-Quiz-Champion" zu werden. Am Ende erspielt der siegreiche Prominente eine weitere Summe für die Deutsche Krebshilfe. Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 – 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/derquizchampion

