ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 36/22

Mainz (ots)

Woche 36/22 Di., 6.9. Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung ab 0.45 Uhr beachten: 0.45 neoriginal The Tourist - Duell im Outback 1.45 neoriginal (VPS 1.40) The Tourist - Duell im Outback 2.45 Schatten der Mörder - Shadowplay (3) (VPS 2.40) 4.35 neoriginal (VPS 4.30) The Mallorca Files 5.20- zdf.formstark (HD) 5.30 Deutschland 2022 (Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.) Woche 37/22 So., 11.9. 17.10 sportstudio reportage Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Norbert König Woche 38/22 So., 18.9. 17.10 sportstudio reportage Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Andrea Petkovic Woche 39/22 So., 25.9. 17.10 sportstudio reportage Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Rudi Cerne Woche 40/22 Di., 4.10. 5.30 * ZDF-Morgenmagazin Bitte Ergänzung beachten: Moderation: 5.30 - 7.00 Sara El Damerdash (Ergänzung bitte auch für Mi., 5.10. bis Fr., 7.10.2022 berücksichtigen.) Woche 41/22 Di., 11.10. 22.15 37° Mein Tanz, mein Battle Bitte Ergänzung beachten: Mit Breakdance Geschichte schreiben

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell