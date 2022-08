ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 33/22

Mainz (ots)

Woche 33/22 Do., 18.8. 21.55 heute journal Bitte Änderung beachten: Moderation: Anne Gellinek Bitte streichen: Bettina Schausten (Änderung bitte auch für Fr., 19.8. bis So., 21.8.2022 beachten.) Woche 34/22 Mi., 24.8. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 ZDFzoom (HD/UT) Täter statt Wohltäter Kriminellen Betreuern auf der Spur Film von Julia Grantner und Robert Grantner Kamera: Oliver Biebl Deutschland 2022 ___________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 2.45 ZDFzoom (HD/UT) Täter statt Wohltäter Kriminellen Betreuern auf der Spur Film von Julia Grantner und Robert Grantner (von 22.45 Uhr) Kamera: Oliver Biebl Deutschland 2022 Woche 37/22 Sa., 10.9. 23.15 heute journal Bitte Änderung beachten: Moderation: Anne Gellinek Bitte streichen: Bettina Schausten (Änderung bitte auch für So., 11.9. bis Di., 13.9.2022 beachten.)

