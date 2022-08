ZDF

ZDFneo Änderungsmitteilung

Woche 34/22

Mainz (ots)

Woche 34/22 Dienstag, 23.08. Bitte Zeitkorrekturen beachten!!! 22.40 Der ZDF Comedy Sommer Stand-Up mit den Stars der deutschen Szene (ZDF 29.7.2022) 23.10 Der ZDF Comedy Sommer Stand-Up mit den Stars der deutschen Szene (ZDF 5.8.2022) 23.40 neoriginal Vierwändeplus Willkommen in China Comedyserie (von 21.45 Uhr) 0.10 neoriginal Vierwändeplus Lasst uns Gregor töten Comedyserie (von 22.10 Uhr) 0.35 Terra X Fantastische Phänomene 1. Welt in Bewegung (vom 20.5.2017) 1.20 Terra X Fantastische Phänomene 2. Bausteine des Lebens (vom 20.5.2017) 2.05 Terra X Eine Erde - viele Welten Dschungel (vom 16.4.2017) 2.50 Terra X Eine Erde - viele Welten Inseln (vom 16.4.2017) 3.30 Terra X Auf die Größe kommt es an - Riesen (vom 9.9.2018) Deutschland 2018 4.15 Terra X Auf die Größe kommt es an - Zwerge (vom 9.9.2018) (ab 5.00 Uhr Programm wie ausgedruckt).

